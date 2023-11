L’UdeS met fin aux nouvelles admissions dans son Centre d’études du religieux contemporain

À partir de l’hiver prochain, il n’y aura plus de nouveaux étudiants admis dans les programmes du Centre d’études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke.

Dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, la direction affirme qu'il est difficile de maintenir ses programmes en raison d'un effectif étudiant réduit, de départs à la retraite et d'une disponibilité très limitée des ressources professorales.

Le directeur du Centre et professeur, Marc Dumas, se dit inquiet des retombées négatives de cette décision. C'est préoccupant, parce que l'université de Sherbrooke a développé toute une expertise dans le champ du religieux depuis plus de 60 ans.

Selon la vice-rectrice aux études, Christine Hudon, les étudiants qui s’intéressent aux enjeux religieux pourront toutefois continuer l’étude de ces questions même sans une inscription formelle au Centre. Il est possible de réaliser des mémoires et des thèses sur des questions qui touchent aux enjeux religieux dans plusieurs programmes de maîtrise et de doctorat, par exemple en droit, en philosophie, en études politiques appliquées, en histoire, en littérature, en communication , soutient-elle dans un courriel.

Les étudiants inscrits pourront terminer leur parcours

Les étudiants actuellement inscrits à l’un des quatre programmes du Centre pourront continuer leur parcours académique jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le Centre, créé en 2015 après la fermeture de la Faculté de théologie, compte 85 étudiants, dont une soixantaine à la maîtrise et au doctorat.

Marc Dumas indique que le Centre a développé une expertise interdisciplinaire unique qui est profitable pour la société. C'est vraiment la spécificité et l’originalité de nos programmes de former des analystes du religieux contemporain. D'avoir des personnes qui sont dans la société active et qui permettent de donner du sens pour les gens autour d'eux.

Le professeur se demande si d’autres programmes moins populaires pourraient être éventuellement touchés par des compressions. Il garde cependant espoir de voir cette décision, qui a créé une commotion auprès des personnes concernées, être revue par la direction de l'établissement d'enseignement.