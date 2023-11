Le géant de l’informatique Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, l’entreprise derrière le robot conversationnel ChatGPT, a annoncé prendre sous son aile Sam Altman et Greg Brockman, dont le départ a choqué le monde de l’intelligence artificielle (IA) la semaine dernière.

Les développements de lundi surviennent après une fin de semaine de spéculation sur la manière dont la dynamique du pouvoir allait se dérouler chez OpenAI.

Rappelons qu’en novembre 2022, le robot conversationnel de cette entreprise a donné le coup d'envoi de l'ère de l' IA générative, en produisant des textes, des images, des vidéos et de la musique semblables à ce que pourrait faire un être humain.

À la fin du week-end, Emmett Shear, cofondateur et ancien dirigeant de la plateforme de diffusion en continu Twitch, populaire auprès des adeptes de jeux vidéo, a pris la direction par intérim d'OpenAI. Microsoft a pour sa part annoncé qu'elle engageait Sam Altman et Greg Brockman, cofondateur et ancien président d'OpenAI, pour diriger sa nouvelle équipe de recherche sur l' IA avancée.

Emmett Shear, ex-PDG de Twitch, prend la direction par intérim d'OpenAI.

Malgré la rupture avec les principaux fondateurs de ChatGPT et l'entreprise qu'ils ont contribué à créer, Emmett Shear et Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, ont déclaré qu'ils restaient attachés à leur partenariat.

Microsoft a investi des milliards de dollars dans la jeune pousse et a contribué à fournir la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement de ses systèmes d' IA . Satya Nadella a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu'il était extrêmement enthousiaste à l'idée d’accueillir les anciens dirigeants d'OpenAI et qu'il était impatient de faire la connaissance d’Emmett Shear et du reste de l'équipe de direction.

Dans une réponse sur X, Sam Altman a affirmé que la mission continue , tandis que M. Brockman a écrit : nous allons construire quelque chose de nouveau et ce sera incroyable .

Une enquête chez OpenAI

OpenAI a déclaré vendredi que Sam Altman avait été poussé vers la sortie après qu'un examen eut révélé qu'il n'était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d'administration, qui avait perdu confiance en sa capacité à diriger l'entreprise.

Dans un billet sur X publié lundi, le directeur intérimaire Emmett Shear a indiqué qu'il engagerait un enquêteur indépendant pour examiner ce qui a conduit à l'éviction de son prédécesseur et qu'il rédigerait un rapport dans les 30 jours.

Il est clair que le processus et la communication autour du renvoi de Sam ont été très mal gérés, ce qui a sérieusement entamé notre confiance.

Shear a ajouté qu'il prévoyait également, au cours du mois prochain, reformer l'équipe de gestion et de direction à la lumière des récents départs pour en faire une force efficace et s'entretenir avec les membres du personnel, les investisseurs et la clientèle.

Après cela, M. Shear a dit qu'il conduirait des changements dans l'organisation, [y compris] d’importantes modifications en matière de gouvernance si nécessaire .

Il a précisé que la raison pour laquelle le conseil d'administration a révoqué Sam Altman n'était pas un désaccord spécifique sur la sécurité , une référence probable aux débats qui ont entouré la mission d'OpenAI de construire en toute sécurité une IA qui soit généralement plus intelligente que les êtres humains .

La semaine dernière, OpenAI a refusé de répondre aux questions concernant le manque de franchise présumé de Sam Altman. Sa déclaration indiquait que son comportement entravait la capacité du conseil d'administration à exercer ses responsabilités.

L’un des principaux artisans du bouleversement de vendredi, le cofondateur, scientifique en chef et membre du conseil d'administration d'OpenAI, Ilya Sutskever, a fait part de ses regrets sur X lundi : Je regrette profondément d'avoir participé aux actions du conseil d'administration. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI. J'aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour réunifier l'entreprise.

Menaces de démissions

Quelque 500 personnes, dont la plupart des têtes dirigeantes d'OpenAI encore en poste depuis le limogeage surprise du patron Sam Altman, ont réclamé la démission de l'ensemble du conseil d'administration, faute de quoi elles se disent prêtes à démissionner, selon une lettre publiée lundi par plusieurs médias américains.

OpenAI n'a pas répondu aux courriels de la Presse Canadienne demandant des commentaires. Un représentant de Microsoft a annoncé que l'entreprise ne ferait aucun commentaire autre que de la déclaration de son PDG.

Avec les informations de La Presse canadienne et Reuters