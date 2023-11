Une serre, un lab-école et de nouveaux équipements au Cégep de Baie-Comeau

Une serre, un lab-école et de nouveaux équipements spécialisés profiteront bientôt aux étudiants des programmes de foresterie, de génie électrique et de génie civil du Cégep de Baie-Comeau, ainsi qu'aux chercheurs du Pavillon de recherche et de développement en forêt boréale (CEDFOB).

Ces projets sont rendus possibles grâce à un don de 325 000 $ de la fondation Alcoa, dont l'annonce a été faite lundi en présence du directeur général de l'aluminerie, Michel Couillard.

Ce n'est pas rien, ce qu'Alcoa fait pour son cégep , salue la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier. On sent l’industrie supporter l’enseignement supérieur dans la région. Sans ce partenaire, on se développe de façon moins alléchante pour l’ensemble du Québec.

Depuis plusieurs années, les programmes de Foresterie peinent à remplir leurs classes. C’est pourquoi Manon Couturier espère que l’acquisition de technologies en lien avec l’impact des changements climatiques sauront attirer les jeunes.

Plus on a de projets, plus on a des équipements à la fine pointe, meilleures sont nos chances qu’un étudiant fasse le choix de venir à Baie-Comeau.

Lors de la dernière rentrée scolaire, le nombre d’étudiants était en augmentation, comparativement à l’année précédente.

Trois projets à la fine pointe

Les infrastructures et du matériel à la fine pointe de la technologie seront mis à la disposition des étudiants et des chercheurs grâce au don de 325 000 $ échelonné sur trois ans.

Pour le laboratoire de micropropagation déjà en place, du matériel, dont une chambre de croissance avec lumière ajustable, a déjà été acheté.

D’autres équipements permettront également de moderniser le laboratoire, presque exclusivement réservé à la recherche sur l’impact des changements climatiques par le CEDFOB .

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, souhaite que ces projets attirent de nouveaux étudiants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le don de la fondation Alcoa permettra également l'installation d'une serre, qui devrait être terminée pour la session d’automne 2024. Construite derrière l’école, la serre sera équipée pour fonctionner été comme hiver afin de faire grandir les réalisations des étudiants et des chercheurs.

Finalement, le financement permettra à l’établissement collégial de développer un lab-école, qui offrira aux entreprises locales de la formation pour les préparer à l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Afin de mener à bien ce projet d’ici 2025, d’autres sources de financement devront s'ajouter.