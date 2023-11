Décès de Francine Garon, une grande bénévole de Kapuskasing

Une bénévole de longue date à Kapuskasing, Francine Garon, s'est éteinte samedi à l'âge de 81 ans.

Mme Garon a été impliquée de diverses façons sur la scène culturelle de la communauté, notamment avec la troupe de théâtre Méli-Mélo, qu'elle a dirigée pendant plus de 30 ans, au Centre de loisirs culturels de Kapuskasing et avec le Festival de la Saint-Jean de Kapuskasing.

Ayant côtoyé Francine Garon dans divers rôles, Nancy Côté affirme qu’elle était une femme exceptionnelle , une fière francophone qui a marqué sa communauté à plusieurs niveaux grâce à son implication.

Selon Mme Côté, en plus d’être une personne très aimable, Francine Garon était très professionnelle dans son approche.

Toute son éthique de travail, comment elle était consciencieuse, même si c’était du bénévolat, pour que les choses fonctionnent comme il faut , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Francine Garon a remporté le prix de bénévole de l'année au 39e Contact Ontarois. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Son accueil a été un élément marquant.

Les artistes nous en parlent régulièrement comment Francine était accueillante. Elle fait partie du cachet de l’accueil d’un artiste dans la ville de Kapuskasing qui a marqué les gens, les artistes qui sont venus d’un peu partout.

Mme Garon a reçu plusieurs distinctions au fil des années.

En 2017, elle avait notamment été honorée par le Sénat canadien pour son dévouement.

En mars dernier, à l’occasion de la Journée de la femme et du 50e anniversaire du Centre de loisirs culturels de Kapuskasing, on lui avait rendu un hommage avec une capsule vidéo comprenant plusieurs témoignages.

Une salle avait aussi été nommée en son nom.

Mme Garon laisse dans le deuil trois enfants, six petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Une célébration eucharistique aura lieu le mardi 21 novembre à l’église Notre-Dame-des-Victoires de Kapuskasing.

Avec les informations de Frédéric Projean et de Jimmy Chabot