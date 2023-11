Des étudiants étrangers veulent la levée définitive du plafond des heures de travail

Des étudiants étrangers et des organismes de défense des droits des étudiants au Canada veulent rendre permanente la suspension du plafond de 20 heures de travail hebdomadaire.

Selon eux, le coût des droits de scolarité, de l'hébergement et de la nourriture rend impossible de subvenir à leurs besoins sans avoir d'emploi à temps plein.

L'année dernière, le gouvernement fédéral a levé la limite de 20 heures de travail hors campus par semaine pendant les cours. Ce projet pilote, touchant plus de 500 000 étudiants étrangers, doit prendre fin cette année.

Un étudiant de l'Université de la Saskatchewan, Krunal Chavda, explique qu’il a pu travailler à temps plein, ce qui lui a permis de rembourser 10 000 $ sur un prêt étudiant d'environ 40 000 $.

L'année dernière a été assez bonne sur le plan financier, car j'ai pu travailler 40 heures par semaine et j'ai pu payer mes droits de scolarité , précise l’étudiant de 20 ans.

Krunal Chavda ajoute que l'inflation a entraîné une augmentation de son budget alimentaire mensuel, qui est passé de 100 à 300 $.

Je me suis retrouvé dans des situations où je me suis demandé si je devais acheter quelque chose ou non, et je me suis rendu compte que je devais prioriser ce dont j'avais besoin , précise-t-il.

Krunal Chavda, 20 ans, est étudiant à l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

Domenici Medina, une autre étudiante étrangère de l’Université de la Saskatchewan, estime que le fait d'être autorisé à travailler à temps plein permet [aux étudiants] de gagner plus d'argent et de ne pas avoir de fardeau financier ou de ne pas se préoccuper autant de l'argent .

Bien que la mère de l’étudiante de 22 ans contribue au financement de ses études, la possibilité de travailler à l'extérieur du campus jusqu'à 40 heures par semaine lui a permis de couvrir ses frais de scolarité.

Cet argent supplémentaire permet également de payer les rendez-vous chez le dentiste, par exemple, qui ne sont pas couverts par l'assurance de l'Université , indique-t-elle. Si cette politique devient permanente, cela aura un impact sur notre bien-être et notre santé mentale.

Domenici Medina, 22 ans, est une étudiante étrangère à l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

Originaire de Colombie, Ana Sofía Díaz poursuit ses études en psychologie en quatrième année à l'Université du Manitoba en tant qu'étudiante étrangère.

Elle dit avoir remboursé environ 10 000 $ de ses prêts étudiants au cours de l'année précédente grâce à son emploi à temps plein. Cependant, elle se dit inquiète pour l'avenir.

Ana Sofía Díaz est étudiante en quatrième année à l'Université du Manitoba. Photo : Fournie par Ana Sofía Díaz

C'est vraiment frustrant et décourageant. [...] Non seulement nous devons payer des droits plus élevés, mais les ressources que nous essayons d'utiliser pour les payer ou pour ne pas être trop endettés nous sont retirées , indique-t-elle.

L'étudiante regrette notamment que les étudiants étrangers aient été en partie tenus responsables pour la crise du logement, alors qu'en réalité ils sont exclus du marché.

L'argent supplémentaire que je gagnais me permettait de prendre soin de moi [...] C'est très injuste , affirme Ana Sofía Díaz.

Dans une déclaration écrite envoyée lundi, le ministère fédéral de l'Immigration affirme être en train d'analyser l'impact qu'a pu avoir le projet pilote sur la vie des étudiants.

La suspension temporaire de la limite de 20 heures de travail hors du campus a contribué à contrer la pénurie de main-d'œuvre , reconnaît le ministère dans son courriel.

Une situation très difficile

Un analyste des politiques et de la recherche de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE), James Casey, indique que 40 % des membres de l'organisation sont des étudiants étrangers.

La FCEE représente plus de 530 000 étudiants en enseignement supérieur au Canada.

Étant donné que les étudiants étrangers ne bénéficient pas de prêts, de bourses ou de bons de logement fédéraux ou provinciaux, ils subissent les effets disproportionnés de l'augmentation du coût de la vie et de l'accessibilité au logement , indique James Casey.

Il rappelle que les droits de scolarité des étudiants étrangers sont beaucoup plus élevés que ceux des étudiants canadiens.

Dans le programme de soins infirmiers de l'Université de Toronto, [...] les étudiants canadiens paient un peu plus de 22 000 $, alors que les étudiants étrangers paient plus de 90 000 $ par an , note-t-il.

C'est une situation très difficile qui montre l'énorme écart entre la vie d'un étudiant étranger dans ce pays et celle d'un étudiant du coin.

James Casey est analyste des politiques et de la recherche au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE). Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

Selon un rapport publié en octobre par Banques alimentaires Canada, la fréquentation des banques alimentaires a atteint son niveau le plus élevé depuis le début de l'enquête, en 1989.

James Casey souligne que plusieurs banques constatent aussi une forte affluence d'étudiants étrangers.