Des centaines de jeunes mobilisés et engagés

Ce vendredi 24 novembre, jour du téléthon Le Noël du pauvre, pendant que vous prendrez votre café du matin, des centaines de jeunes de la Mauricie et du Centre-du-Québec se vêtiront de leurs vêtements chauds, de leurs meilleures bottes, enfileront un dossard orangé et iront passer la journée, sur un coin de rue, dans votre ville, votre village pour amasser des dons des automobilistes.

Depuis 1995, la mobilisation des jeunes envers le Noël du pauvre ne cesse de grandir. Même que plusieurs, même s’ils ne fréquentent plus les écoles de la région ou sont devenus des adultes, manifestent leur désir de passer la journée dehors pour solliciter les automobilistes pendant cette journée de solidarité.

Celui qui a insufflé ce sens de l’engagement, c’est Roger Larivière. Il était animateur de pastorale lorsqu’il a mobilisé sa première équipe de jeunes âgés entre 12 et 16 ans.

Au tournant du mois d'octobre, je disais aux jeunes: "Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Noël? Un des participants a proposé d’aller faire du squeegee sur les coins de rue". C’était à une époque où il était courant de voir de jeunes de la rue solliciter l’argent des automobilistes en leur proposant de laver les vitres de leur voiture.

On a oublié les squeegees, mais on s'est placé sur le coin des Forges et Royale, on était un petit groupe de cinq ou six. On a ramassé, de 5 h à 9 h un bon 500 $.

C’était une première expérience pour les jeunes, mais aussi une nouvelle façon de collecter de l’argent car à ce moment, ils étaient parmi les premiers à faire des barrages routiers. Après ça, j'ai été enseignant au CMI , j'ai embarqué un groupe du CMI . On a ramassé peut-être 1000 $. Je me suis ramassé au Séminaire Sainte-Marie, puis là, ça a grimpé.

Roger Larivière a ensuite quitté l’école de Shawinigan pour revenir à Trois-Rivières. Malgré son départ, les élèves du Séminaire Sainte-Marie ont poursuivi la tradition. Au fil des ans, des centaines de jeunes et des adultes ont pris le relais dans leur localité : Saint-Boniface, Nicolet, Louiseville, etc. Roger Larivière croit que c’est le fait de se sentir utile qui motive tous ces gens. Il faut dire que leur implication fait toute une différence.

Moi là, à chaque année je suis un peu sonné, de voir les montants qu'on réussit à ramasser et quand on va sur la scène [de la salle J.-Antonio-Thompson le soir du téléthon] puis qu'on dévoile le montant.

La force du nombre

Roger Larivière se rappellera toute sa vie la fois où ils ont franchi le cap du 10 000 $. Alors que les barrages avaient rapporté jusqu’à ce jour, sept ou huit mille dollars, le coordonnateur avait augmenté le nombre de barrages.

Puis le soir, je savais qu'on avait un gros montant parce que c'était pesant ce que j'avais descendu pour aller au bunker. Le bunker, c’est l’endroit où des bénévoles comptent l’argent. Lorsqu’on lui a dit combien ils avaient amassé, Roger Larivière a eu un choc. J’ai comme reculé. J'ai dit : "ça se peut pas, tu te trompes.." J'ai eu comme des vapeurs.

On venait de lui dire qu’ils avaient amassé 23 000 $. Ils avaient franchi un bond de 15 000 $.

Depuis, chaque année où les jeunes montent sur scène pour dévoiler le résultat de leur collecte, Roger Larivière éprouve toujours le même sentiment de surprise et de joie. Les dernières années-là, c'est 55, 60 et même une année record de 68 000 $. Cette année record, c’est en 2020 au cours de la pandémie. Ils avaient trouvé moyen de solliciter les automobilistes en se conformant aux mesures sanitaires.

Des dons par débit

Cette année, ils testeront un nouvel outil permettant de faire des dons électroniques. Le montant est prédéfini, de 5 ou 10 $. Les gens ont leur carte, puis ils ont juste à taper un coup, puis ça devient vert pour dire que le don a été accepté, c'est débité directement de leur carte crédit ou débit , explique le coordonnateur.

Même s’il neige, même s’il pleut, même s’il fait très froid, des jeunes et des adultes ne veulent pas faillir à la tradition. Le soir de Noël, ils peuvent se dire que grâce à un peu de leur temps, d’autres peuvent aussi recevoir des cadeaux et célébrer. C’est un grand élément de motivation, selon Roger Larivière. Et puis, chaque bénévole a sans doute sa petite histoire à raconter… comme le souvenir d’un homme qui est venu chaque année pour apporter toute la monnaie qu’il avait accumulée dans une tirelire, ou cette jeune fille habitant Montréal qui a fait les barrages en 2000 et qui avait pris congé de son travail pour revenir offrir de son temps récemment.

Par leur implication, ces bénévoles démontrent que seuls, on peut se sentir impuissant devant des situations sociales difficiles, mais qu'ensemble, on peut changer le cours des choses.