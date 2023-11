Le fédéral investit 286 M$ dans cinq immeubles totalisant 710 logements en N.-É.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé un investissement de plus de 286 millions $ pour la construction de cinq immeubles offrant un total de 710 logements destinés à Halifax, Bedford et Truro, en Nouvelle-Écosse.

Le financement sera fourni sous forme de prêts à faible taux d’intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs ( iFCLL ).

Une partie de ces nouveaux logements sera abordable, selon le député fédéral de Sackville-Preston-Chezzetcook, Darrell Samson.

Le financement sera découpé de cette manière :

17,2 millions $ pour 75 logements au 239, promenade Gary Martin, à Bedford; 4,2 millions $ en terrains et en liquidités de Northwoodcare Realty Inc.

53,9 millions $ pour 124 logements au 5858, rue Macara, à Halifax; 7,6 millions $ en terrains et en liquidités de 5858 Macara St. Ltd.

12,9 millions $ pour 60 logements au 118, rue Lyman, à Truro; 1,1 million $ de 436732 Nova Scotia Ltd; 90 000 $ d’Energy Nova Scotia.

157 millions $ pour 350 logements au 6070, rue Almon, à Halifax; 27,5 millions $ en terrains et en liquidités de Richmond Yards Inc.

44,7 millions $ pour 101 logements au 6070, rue Almon, à Halifax; 4,8 millions $ en terrains et en liquidités de BANC Investments Ltd.

Le député précise que ces investissements très ciblés sont dans des endroits où la construction n’a pas suivi la croissance de la population.

Près de 300 M $ pour du logement en Nouvelle-Écosse.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.. Près de 300 M $ pour du logement en Nouvelle-Écosse ÉMISSION ICI PREMIÈRE Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L. Écouter l’audio (Près de 300 M $ pour du logement en Nouvelle-Écosse. 10 minutes 57 secondes) Durée de 10 minutes 57 secondes 10:57

710 logements, c’est très impressionnant. On a une crise de logements et on essaie de trouver des moyens pour s’en sortir , a exprimé Darrell Samson, qui a rappelé qu’un autre investissement de 79,5 millions $ pour des logements a été récemment annoncé à Dartmouth.

Au Canada, la construction de logements locatifs n’a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement ( SCHL ). Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Le gouvernement fédéral a lancé l’ iFCLL afin d’aider à accroître la construction de logements locatifs partout au pays.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral, implanté en 2016, est un plan de plus de 82 milliards $ sur dix ans qui vise à donner un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

Est-ce que ça va régler le problème demain matin? Non. Nous faisons face à des défis et nous devons trouver des solutions , a ajouté Darrell Samson.

Avec des informations de l’émission Le Réveil Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador