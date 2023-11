Depuis le 19 novembre, les membres du Mouvement Desjardins ne peuvent plus mettre à jour leur livret de caisse. Cette mesure, qui touche beaucoup les personnes âgées, suscite des préoccupations en Mauricie.

Selon le Mouvement Desjardins, moins de 6 % des membres utilisaient le livret de caisse. Parmi eux, 75 % le mettaient à jour une fois par mois ou pas du tout.

Desjardins explique que le retrait du livret est lié à une question d’approvisionnement, car son fournisseur l’a avisé qu’il en cesserait la production. L’institution financière n’a pas cherché à en trouver un nouveau.

Le président de la FADOQ Mauricie, Yves Bouchard, reconnaît qu’une telle perte était à prévoir, mais il affirme que ça reste une mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisaient ce service.

Ce qui nous inquiète, [ce sont] surtout les mesures d'accompagnement, de mitigation ou d’accompagnement que le mouvement Desjardins va mettre en place pour compenser la perte du carnet papier , dit-il en précisant qu’il va surveiller ce dossier de près.

Je dirais aux personnes âgées qui vont être impactées par cette nouvelle mesure de Desjardins de ne pas hésiter à réclamer des nouveaux services ou des services adaptés. [...] Desjardins a le devoir de mettre en place des mesures de mitigation, des mesures d'adaptation pour aider les personnes qui vont perdre le service du carnet.

Le relevé mensuel papier va pouvoir remplacer la traditionnelle mise à jour du livret, fait remarquer le directeur de la résidence privée pour aînés Le Jardin à Trois-Rivières, Richard Maziade.

Il croit toutefois qu’il est important que les personnes âgées aient accès à de l’aide en personne. Il estime que l’État devrait, de façon générale, subventionner plus d’accompagnement aux aînés.

Yves Bouchard ajoute que pour des personnes aînées, aller mettre à jour son livret était une façon de socialiser. Ça ne les dérangeait pas de faire la file parce qu'ils pouvaient rencontrer des amis, [de la parenté], [...] c'était vraiment une façon de briser le l'isolement , explique-t-il.

Il n'est plus possible de mettre à jour son livret de caisse Desjardins.

Le défi de la transition numérique

Le président régional de la FADOQ souligne que la fermeture des comptoirs et des points de service de Desjardins entraîne aussi des conséquences.

La transition numérique est un enjeu pour les services de caisses, mais aussi gouvernementaux, affirme Yves Bouchard.

Pour aider ses membres, la FADOQ Mauricie offre des initiations aux nouvelles technologies, par exemple, initiation à un téléphone intelligent, à une tablette, aux réseaux sociaux et à des services gouvernementaux.

On organise des cours qui sont de plus en plus populaires, puis je vous dirais même très populaires. [...] Nos cours sont plein , constate-t-il.

La FADOQ Mauricie fait aussi de la prévention aux abus en ligne envers les aînés.

Avec les informations d'Eugénie Larente