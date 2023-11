Le Salon du livre de Montréal remettra un nouveau prix en l'honneur de Janette Bertrand, qui récompensera les auteurs qui abordent l'égalité des sexes, l'autonomie des femmes et la lutte contre la violence de genre.

Le Salon du livre de Montréal en a fait l'annonce lundi, quelques jours avant le début de sa 46e édition.

Le prix Janette Bertrand sera offert à un auteur ou autrice de la francophonie qui publie un livre en français et qui utilisera la puissance des mots en faveur de l'ouverture à l'autre et de l'inclusion , indique-t-on.

Le premier prix sera remis l'année prochaine. Cette ouverture à la diversité des voix reflète l'engagement de Janette Bertrand envers l'inclusivité et sa conviction que tout individu peut contribuer à faire avancer la cause des femmes, affirme le salon dans un communiqué.

Janette Bertrand, âgée de 98 ans, sera d'ailleurs présente cette année au Salon du livre pour rencontrer ses lecteurs vendredi et samedi prochain.

Par ailleurs, le nouveau documentaire, Janette Bertand, à l'aube d'être centenaire, peut désormais être visionné sur TOU.TV. Il sera présenté sur ICI TÉLÉ le 4 janvier.

Janette Bertrand, une géante du milieu télévisuel et littéraire du Québec, a fait avancer la cause féministe tout au long de sa carrière. Elle a aussi abordé plusieurs tabous de la société québécoise notamment dans ses émissions L'Amour avec un grand A et Parler pour parler. Dans les dernières années, elle s'est davantage tournée vers la littérature avec la publication d'une autobiographie et de plusieurs romans.