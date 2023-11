Les Calgariens invités à s’exprimer sur les propositions budgétaires de la Ville

Alors que le conseil municipal de Calgary entame, lundi, son débat annuel sur le budget de la Ville pour l'exercice de 2024, les résidents peuvent s'exprimer sur les ajustements proposés à cet effet.

Ainsi, des dizaines de personnes se sont inscrites pour s'adresser directement aux élus lors d'une audience publique.

Le budget de l'année prochaine prévoit déjà une augmentation de 3,4 % de l'impôt foncier, approuvée précédemment.

La Ville propose d'ajouter jusqu'à 28 postes budgétaires, ce qui pourrait faire grimper l'impôt à 5,7 %.

L’administration municipale recommande également de transférer une partie du fardeau de l'impôt foncier des propriétés commerciales aux comptes résidentiels. Si cela se produit, la facture d'impôts municipaux des particuliers pour 2024 augmenterait de 7,8 %.

La Municipalité affirme que cette hausse resterait inférieure au taux d'inflation et à la croissance de la population de Calgary.

Une hausse qui ne fait pas l'unanimité

Ce ne sont cependant pas tous les membres du conseil qui sont à l'aise avec une telle proposition de hausse, compte tenu du fait que les Calgariens doivent faire face à des coûts plus élevés.

Mes électeurs me chasseront de mon bureau si j'accepte cela , souligne Andre Chabot.

En plus de s'opposer au transfert de l'impôt foncier, ce conseiller municipal de longue date prévoit de rejeter certaines des augmentations de dépenses et de suggérer d'autres pistes de réduction.

M. Chabot préfère ramener la hausse des impôts proposée à environ 3,4 %.

Selon lui, parmi les nombreux ajouts au budget municipal, certains ne relèvent pas de la responsabilité de la Ville.

Il cite, par exemple, l'investissement de 6 millions de dollars par an dans la stratégie de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie de Calgary, qui relève de la compétence du gouvernement provincial.

Les postes budgétaires supplémentaires les plus importants comprennent la couverture de l'augmentation des coûts due à l'inflation (27 M$), le financement d'une nouvelle stratégie de logement (27 M$ en coûts annuels et 54 M$ en coûts ponctuels) et l'amélioration des transports en commun et de la sécurité communautaire (15 M$ en coûts annuels et 2 M$ en coûts ponctuels).

La mairesse défend une hausse de la taxe d'habitation

Même si elle concède que rien de tout cela n'est agréable , la mairesse Jyoti Gondek défend la possibilité d'une augmentation de 7,8 % de la taxe d'habitation, en estimant notamment que le changement de ratio fiscal aidera les entreprises locales à rester compétitives.

Elle ajoute que les dépenses supplémentaires prévues permettront à la Ville de répondre aux besoins en services de la population se trouvant actuellement dans des positions de vulnérabilité extrême .

Le conseil municipal espère fixer le taux d'imposition foncière pour 2024 d'ici la fin de la semaine. L'année dernière, les élus ont approuvé une augmentation de 4,4 % de l'impôt foncier municipal pour l'année en cours.

La Ville fait valoir par ailleurs que ses taux d'imposition foncière restent compétitifs en comparaison avec ceux des autres grandes villes canadiennes. Elle affirme que l'augmentation annuelle moyenne des taxes était de 1,19 % au cours de la période 2019-23.

Avec les informations de Scott Dippel