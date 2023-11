Réseau structurant : la Caisse étudiera aussi le 3e lien

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a officiellement mandaté la CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, afin d'identifier un projet de transport structurant pour la région de Québec. La fluidité entre les rives, incluant le volet autoroutier du troisième lien entre Québec et Lévis, seront étudiés.

Ce printemps, Geneviève Guilbault avait pourtant affirmé qu'il n'y a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les deux rives .

Près de deux semaines après la mise au rancart du projet de tramway de la Ville de Québec, la ministre demande à la CDPQ Infra de se pencher sur deux volets : l’identification d’un projet de transport structurant permettant d’améliorer le transport en commun pour la Ville de Québec et l’amélioration de la mobilité et la fluidité dans la Communauté métropolitaine de Québec, notamment entre les deux rives .

Environ un demi-milliard de dollars ont déjà été investis dans le projet de tramway. (Photo d'archives)

Les coûts du mandat demeurent inconnus. La Caisse disposera de six mois pour trouver une ou des solutions qui permettront de satisfaire ces deux objectifs.

Cet échéancier commencera dès que toutes les études seront transmises à CDPQ Infra. Maxime Roy, directeur des communications du cabinet de Geneviève Guilbault, répond que ce sera fait sous peu .

La Caisse a aussitôt signifié par voie de communiqué qu’elle acceptait le mandat qui lui est confié.

Le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, souligne que toute l’expérience et l’expertise de ses équipes seront mises à contribution en collaboration avec le MTMD et la Ville de Québec.

Le PDG de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, lors de l'inauguration du REM (photo d'archives).

En plus de se baser sur les études existantes, la Caisse affirme qu’elle fera aussi sa propre évaluation des pôles de déplacements, des objectifs d’aménagement et des politiques de développement des villes concernées par le mandat pour finalement proposer ses solutions de transport.

Elle montre également son ouverture à se voir confier la réalisation, la gestion ou le financement des projets qui en résulteront. Ce genre de mandat subséquent devra tout de même être soumis au processus prévu par l’entente-cadre entre la CDPQ et le gouvernement du Québec.

