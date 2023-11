L’accusation de voies de fait contre un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a mis son genou sur le cou d’un homme pendant plus de trois minutes lors d’une arrestation à Winnipeg a été suspendue.

Le procureur de la Couronne, Rustyn Ullrich, a déclaré que les procureurs avaient pris cette décision après un examen approfondi de l'affaire, lors d’une audience devant le juge Brent Stewart de la cour provinciale le 3 novembre.

L'accusation découle d'un incident capté sur une vidéo de téléphone cellulaire le 1er août 2019, à l'extérieur de l'aéroport international Richardson à Winnipeg, où l'on voit un policier s'agenouiller sur le cou d’un homme au sol lors d'une arrestation, alors qu’il le supplie de le laisser respirer.

Le policier de la GRC a été accusé de voies de fait en 2022, après une évaluation de l'Unité d'enquête indépendante du Manitoba.

La Couronne n'est plus convaincue qu'il existe une probabilité raisonnable de condamnation – et c'est pourquoi nous allons suspendre la procédure , a déclaré Me Ullrich.

Par courriel, un porte-parole de la province note que la poursuite a été compromise par le fait que le juge Brent Stewart a soulevé des problèmes de crédibilité entourant le témoignage de l’homme arrêté ainsi que le fait que des images de surveillance montrent que ce dernier était agressif avant son arrestation.

L'examen de la vidéo par la Couronne, le fait que [l’homme] n'ait pas été jugé crédible lors de son témoignage et qu'il ait été considéré comme l'agresseur étayent la conclusion de la Couronne selon laquelle il n'y a pas de probabilité raisonnable de condamnation contre le policier.

L'explication derrière la suspension de l'accusation ne convainc pas l’ancien directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, Ian Scott, qui a passé en revue les détails de l’affaire.

Il déplore que cette décision envoie un message très troublant . Si j'étais un citoyen du Manitoba, je me demanderais s'il n'y a pas un double standard en ce qui concerne les poursuites de la police.

Il s'agit d'une affaire qui pourrait être jugée presque exclusivement sur la base de la vidéo, qui est une preuve assez incontestable.Il y a beaucoup d'affaires qui vont jusqu'au procès où il y a des problèmes avec les victimes ou les plaignants , soutient Ian Scott.

Ce n'est pas parce que quelqu'un est agressif au début que la police est autorisée à utiliser la force de manière disproportionnée en réponse.

Lors du procès de l’homme arrêté, le juge Dave Mann de la cour provinciale l'a reconnu coupable d'avoir agressé un homme à l'aéroport et les deux officiers qui ont répondu à l'incident, mais a reconnu que son droit à la sécurité personnelle avait été violé lors de son arrestation en raison de la durée pendant laquelle le genou de l’agent est resté sur son cou.

Pour l'ancien chef de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, la vidéo de l'arrestation demande une explication .

Je pense que cela pourrait éroder la confiance du public envers la province.

Il n'y a aucune bonne raison pour retirer cette accusation et avec cette vidéo, il sera très difficile pour un membre du public de comprendre pourquoi cette affaire n'a pas fait l'objet d'un procès , estime-t-il.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk