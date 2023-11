Un déjeuner pour sensibiliser les députés à un programme national d’alimentation scolaire

Le Club des petits déjeuners a invité des députés fédéraux, lundi matin, à casser la croûte afin de les sensibiliser à l’importance de mettre en place un programme national d’alimentation scolaire. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir un tel programme.

Le choix de la journée ne relève pas du hasard, a rappelé la cofondatrice et directrice des relations gouvernementales au Club des petits déjeuners, Judith Barry. Le 20 novembre est la Journée nationale de l'enfant dont le but est de souligner les droits de l'enfant.

On croit qu’il y a une certaine lenteur politique, probablement parce qu’on se demande qui devrait avoir la responsabilité de nourrir les enfants à l’école. Il y a eu des investissements dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Ils prennent leurs responsabilités, mais n’arrivent pas à suffire à la tâche , a expliqué Mme Barry au micro de l’émission Les matins d’ici.

Au passage, elle a rappelé une statistique qu’elle juge très alarmante : entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation de 27 % du nombre d’enfants qui souffrent d’insécurité alimentaire .

Bien que critique et revendicatrice, Judith Barry a aussi tenu à saluer les avancées du gouvernement fédéral dans le dossier, rappelant qu’il a publié un rapport intitulé Ce que nous avons entendu à la suite des consultations publiques de l’année dernière.

Dans ce rapport, on apprend qu’Ottawa et le Club des petits déjeuners ont une priorité en commun : veiller à ce que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie .

Il y a quand même certains progrès, mais le premier investissement ne décolle pas. Plus que jamais, les enfants ont besoin d’être nourris. C’est maintenant que les familles ont besoin d’aide , a-t-elle tenu à rappeler.

Ouvrir en mode plein écran Judith Barry, co-présidente et directrice de relations gouvernementales auprès du Club des petits déjeuners (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Judith-Barry

Les députés de tous les partis qui participeront au déjeuner rencontreront une directrice déterminée. Elle souhaite leur servir un repas complet, conforme aux exigences du Guide alimentaire canadien, mais aussi leur rappeler que les enfants méritent un tel menu chaque jour .

Le Bloc québécois met de la pression

La députée d’Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, Sylvie Bérubé, a participé à l’événement. La bloquiste a déjà fait des démarches pour que le gouvernement de Justin Trudeau respecte sa promesse électorale de mettre en place le programme national d’alimentation dans les écoles.

Malgré la crise que nous vivons, le gouvernement n’a pas agi. Il ne bouge pas. C’est la raison pour laquelle j’ai pris part au déjeuner [lundi matin] , a-t-elle dit en entrevue à Radio-Canada.

Par l’entremise d’un communiqué de presse transmis par le Club des petits déjeuners, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a mentionné qu’Ottawa collabore avec les autres niveaux de gouvernements pour élaborer une politique nationale d'alimentation scolaire pour atteindre notre objectif d'offrir aux enfants un avenir sain et brillant , a commenté celle qui est également la députée de Kanata-Carleton.

