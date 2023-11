Un manifestant dit qu’il n’aurait pas dû être accusé d'un incident « motivé par la haine »

Un homme, accusé par la police de Calgary d’avoir utilisé un slogan jugé antisémite durant une manifestation la première semaine de novembre, dit qu’aucune accusation n’aurait dû être déposée contre lui.

D'après les organisateurs de la manifestation du 5 novembre, Justice for Palestinians, Wesam Cooley, un Calgarien de 32 ans aussi connu sous le nom de Wesam Khalid, a été arrêté pour avoir scandé le slogan, From the river to the sea, Palestine will be free , soit Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre .

Un slogan est condamné par de nombreuses organisations juives, car selon elles, il pointe le territoire entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, soit presque l’ensemble des territoires palestiniens et israéliens.

Les policiers qui ont arrêté Wesam Cooley avaient également déposé une accusation de trouble de l’ordre public en y ajoutant la mention motivé par la haine . Cette mention aurait eu un effet aggravant lors d’une condamnation si Wesam Cooley avait été reconnu coupable.

L’accusation a depuis été suspendue. Ces accusations n'étaient pas fondées et ma seule surprise est qu'elles n'aient pas été complètement abandonnées , dit Wesam Cooley.

Avec des informations de Jim Brown