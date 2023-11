Course à la chefferie libérale : Doug Ford et la santé dominent le dernier débat

Le dernier débat des candidats à la direction du Parti libéral de l'Ontario, tenu à Brampton, a été marqué par des discussions animées autour des enjeux de santé et des stratégies pour contrer le premier ministre Doug Ford lors des prochaines élections.

Plutôt que de s'affronter, les quatre candidats ont choisi de se concentrer sur les préoccupations rencontrées sur le terrain. Les quatre candidats ont présenté leurs solutions.

L’enjeu central : la santé

Bonnie Crombie, la mairesse de Mississauga, est considérée favorite pour l’obtention du poste. Elle a souligné son engagement à résoudre les pénuries de personnel dans le secteur de la santé, affirmant vouloir payer correctement nos gens .

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Ted Hsu, député du Parti libéral de l’Ontario de Kingston et les Îles, désire utiliser les résultats de divers programmes pilotes de soins de santé dans la reconstruction du système.

Yasir Naqvi, qui est un élu du Parti libéral du Canada, a souligné avoir reçu beaucoup de témoignages de gens en détresse face à l'accès limité à des soins de qualité durant ses déplacements pour la campagne pour la chefferie.

M. Naqvi a ajouté qu’un système public de soins de santé plus étoffé doit être mis sur pied pour accroître l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour un soin immédiat . Il a ajouté que les professionnels de la santé qui ont été formés à l’étranger doivent avoir le droit de travailler en Ontario plus rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Yasir Naqvi et Nate Erskine-Smith. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Nate Erskine-Smith, lui aussi député libéral fédéral, s'est prononcé en faveur d'une attention accrue aux soins de santé et au logement en cas de victoire. Selon lui, la crise du logement qui pousse les jeunes à quitter notre province en masse .

Stratégies contre Doug Ford

Nous avons besoin que chaque libéral travaille ensemble pour vaincre Doug Ford , a insisté Mme Crombie. Et soyez-en sûrs, nous allons vaincre Doug Ford, pas en 2034, ni en 2030, mais bien en 2026 - comptez sur nous pour cela.

Les autres candidats ont rappelé que le premier ministre fait face à de nombreux problèmes.

Pour regagner la confiance des électeurs dans certaines régions de la province, notre parti doit incarner l'intégrité , a souligné M. Erskine-Smith. Nous ne pouvons pas seulement être le parti anti-Doug Ford , a-t-il ajouté. Nous devons offrir aux électeurs de véritables raisons de voter pour nous.

De son côté, M. Naqvi a affirmé que M. Ford a trahi la confiance des Ontariens .

Les membres du parti se préparent à voter les 25 et 26 novembre. Les résultats des votes seront comptabilisés et annoncés le 2 décembre à Toronto.

Lors de cette campagne pour la direction, les libéraux de l'Ontario ont réussi à recruter plus de 100 000 membres, surpassant nettement les 38 000 membres éligibles pour le vote de 2020 et les 44 000 membres de la campagne de 2013. Cette mobilisation a permis de lever suffisamment de fonds pour éliminer la dette de 3 millions de dollars du parti suite à l'élection désastreuse de 2022, dirigée par Steven Del Duca.

