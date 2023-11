Des bénévoles défient l’interdiction de construire des minimaisons à Prince George

Alors que l’hiver s’amorce à Prince George, dans le nord de la Colombie-Britannique, des bénévoles s’affairent à construire le plus de minimaisons possible, pour abriter les habitants du village de tentes de Moccasin Flats.

L’équipe d’environ huit bénévoles assure d'ailleurs qu’elle travaille sans relâche. Pourtant, le conseil municipal a rendu illégale la construction de ces structures sans son autorisation.

La semaine dernière, la Ville de Prince George a placardé des avis sur les minimaisons complétées et habitées, dont celle de Nikita Teegee. Les avis somment d’arrêter toute construction et interdisent à quiconque d'occuper les minimaisons. Le maire de Prince George, Simon Yu, et un porte-parole de la ville affirment cependant qu’ils n’ont pas l’intention de faire appliquer cette mesure.

Ouvrir en mode plein écran Nikita Teegee a vécu dans la rue les hivers précédents. Photo : Radio-Canada / Kate Partridge

C’est horrible.. Par ce temps froid, est-ce qu’ils veulent notre mort? , dit interloquée Nikita Teegee. Elle assure que trouver un logement est difficile, que ce genre d’initiatives devrait être valorisé, car les personnes itinérantes ont des droits.

Nikita Teegee assure qu’elle continuera de vivre dans sa minimaison, quoiqu’il arrive. De son côté, l’équipe de bénévoles soutient qu’elle continuera à braver l’interdiction.

Un lieu sécuritaire pour passer l'hiver

L’entrepreneur à son compte, Brad Gustafson, un des huit bénévoles, passe environ 30 heures par semaine au village de tentes.

Il a conçu les minimaisons constituées de matériaux isolants, assez grandes pour qu’une personne tienne debout.

Ouvrir en mode plein écran Brad Gustafson indique que l’équipe de bénévoles cherche à obtenir un appui juridique pour l'aider à connaître ses droits. Photo : Radio-Canada / Kate Partridge

J’ai retenu trois critères lors de la conception des structures : lieu sécuritaire pour ces personnes, lieu sûr pour leurs effets personnels, et une isolation qui retient la chaleur.

Un autre bénévole, Phillip Frederiksson, explique que les résidents du village de tentes de Moccasion Flats n’ont pas le luxe d’attendre que les différents ordres de gouvernements prennent une décision.

Phillip Frederiksson est aussi l'instigateur d'une campagne de collecte de fonds en ligne qui finance la construction des structures. Il a amassé plus de 6000 dollars.

C’est assez extraordinaire. À mon avis, c’est une preuve que la communauté veut trouver des solutions et qu’elle ne fait malheureusement pas confiance à la ville.

Un maire admiratif de l'ambition des bénévoles

Le maire de Prince George, Simon Yu, a été élu en 2022. Une de ses promesses de campagne était de construire des foyers d'accueil d'urgence pour les personnes itinérantes.

Simon Yu a pourtant voté en faveur d’un règlement municipal rendant illégales de telles structures. Il admet que cette décision rend sa promesse de campagne difficile à concrétiser.

Ouvrir en mode plein écran Cette minimaison a été construite grâce aux dons de la communauté et au travail de bénévoles. Photo : Radio-Canada / Kate Partridge

Selon lui, les avis d'arrêt des travaux et d'interdiction d'occupation permettent de protéger la Ville contre toute responsabilité en cas d'accident, de blessure ou de décès résultant de la construction, puisque le village de tentes se trouve sur un des terrains municipaux.

Publicité

Si c’est nécessaire, les règlements municipaux ne sont que des bouts de papier. Nous pouvons revenir en arrière , affirme Simon Yu, qui admire le travail déployé par les bénévoles.

Phillip Frederiksson et Simon Yu envisagent de se rencontrer. Ils discuteront des efforts à fournir pour faire des minimaisons une initiative légale.

Avec les informations de Kate Partridge