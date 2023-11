Des groupes lancent un appel à l’action climatique au nouveau gouvernement manitobain

La Coalition manitobaine pour la justice énergétique et le groupe environnemental 350.org ont envoyé dimanche leurs demandes d'action en faveur du climat au nouveau gouvernement provincial de Wab Kinew.

Réunis au temple Ukrainian Labour Temple à Winnipeg, les membres de la coalition se sont adressés à la nouvelle ministre provinciale de l'Environnement et du Changement climatique, Tracy Schmidt, dans un message vidéo.

Nous espérons un gouvernement qui agira de manière décisive sur le changement climatique , explique Shawn Kettner, membre de la Coalition manitobaine pour la justice énergétique.

Nous nous rassemblons aujourd'hui pour nous assurer que la ministre comprend l'urgence de l'action climatique.

Les groupes ont attiré l’attention des autorités sur la nécessité d’accélérer l’utilisation des énergies renouvelables.

Nos dirigeants doivent savoir que nous voulons un avenir viable et pacifique, soutenu par des énergies renouvelables, un avenir juste et accessible à tous , indique un communiqué de la Coalition.

Selon l’activiste pour le climat Sylvie Hébert, il est important de pousser le gouvernement à prendre des mesures urgentes.

Quand on se met ensemble puis on lance un message à nos politiciens, ça fait une différence. On veut que nos politiciens nous écoutent , affirme-t-elle.

C’est super important. On a des solutions pour le changement climatique et on doit absolument commencer à les appliquer.

Le gouvernement doit prendre de l'action maintenant. C’est le temps.

Mme Hébert souligne également la nécessité de partager un message d'espoir dans un contexte où circulent des messages négatifs sur la crise climatique.

Si on n’a pas d'espoir, on n’a pas d'énergie pour faire quelque chose. Ça aide à se mettre en groupe, en communauté pour parler des solutions puis passer le message aux politiciens , soutient-elle.

Récemment le premier ministre manitobain Wab Kinew a adressé une lettre de mandat à la ministre provinciale de l'Environnement et du Climat, Tracy Schmidt, souhaitant que soit créée une feuille de route pour atteindre les cibles de carboneutralité d’ici 2050 .

Dimanche, les groupes ont envisagé aussi d'interpeller le gouvernement fédéral sur des questions climatiques importantes.

Avec les informations de Natalia Weichsel