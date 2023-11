Un camp de vacances pour les enfants qui ont des maladies chroniques tend la main aux jeunes survivants de violences sexuelles.

Brigadoon Village, situé à Aylesford en Nouvelle-Écosse, a été fondé en 2011, d’abord à l’intention des enfants ayant certains problèmes médicaux.

De plus en plus soucieux du bien-être psychologique des jeunes, l’organisme de bienfaisance a ouvert il y a quelques années un camp de vacances spécialement pour les jeunes qui traversent la difficile épreuve du deuil.

La nouvelle initiative de Brigadoon Village est baptisée Camp Hope, qui signifie camp de l’espoir en français, est destinée aux jeunes qui ont vécu de la violence sexuelle. Cet automne, le camp a accueilli quatre jeunes et leurs familles.

La démarche est saluée par Sylvie LeBlanc, codirectrice de Boreal, le Centre d'expertise pour enfants et adolescents. C’est un organisme du Nouveau-Brunswick qui offre des services de protection, d'aide psychologique et juridique aux victimes d’agression sexuelle et leurs familles.

Ça serait idéal que ce service soit offert à plus de familles , a-t-elle dit au sujet du Camp Hope de Brigadoon Village. C’est vraiment important de prendre compte que les impacts au niveau de la violence sexuelle, c’est long terme.

Brigadoon Village s’est associé avec la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) en Nouvelle-Écosse pour mener cette initiative, que l’on croit être la première du genre dans les provinces de l’Atlantique.

À Camp Hope, les enfants ont une expérience de camp typique. L’un des objectifs de ces vacances en groupe est de montrer aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls à avoir vécu quelque chose du genre.

La santé mentale et le soutien à long terme

En plus des traumatismes subis, les abus sexuels peuvent conduire à de l’isolement, puisque les survivants ne savent pas toujours à qui en parler. Sylvie LeBlanc explique que l’aide aux survivants de la violence sexuelle est là après que les faits sont découverts, mais qu’à plus long terme, ce soutien diminue.

On se concentre tellement de donner tout le soutien possible à la famille et aux jeunes au début de son processus, lorsqu'il dévoile qu'il a été victime, mais des fois, on oublie à la fin , a-t-elle mentionné en entrevue, dimanche. Souvent, c’est à moyen et à court terme que les impacts profonds de la violence sexuelle resurgissent.

Les parents et les soignants ont pu profiter de séances éducatives à Camp Hope, avec des experts de la protection de l’enfance. Il est important d'inclure les parents dans le processus de guérison , souligne Sylvie LeBlanc.

La violence sexuelle se passe dans la famille dans la majorité des cas , a-t-elle rappelé.

D’après le reportage de Kheira Morellon