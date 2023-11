Les Alouettes en finale de la Coupe Grey : les espoirs d’anciens joueurs

Les Alouettes sont en finale de la 110e Coupe Grey, une première en 13 ans. Les partisans sont au rendez-vous à Sherbrooke. À la Cage aux sports, il y a plus d'une centaine de réservations pour regarder la finale à l'écran.

L'équipe de Montréal affronte dimanche soir les Blue Bombers de Winnipeg, une partie de football qui se dispute à Hamilton.

Contrairement au Super Bowl, les partisans sont tous unanimes. On espère une victoire des Alouettes de Montréal. Une surprise comme la victoire de l'équipe contre les Argonauts de Toronto la semaine dernière.

L'ancien joueur de football Pierre Desjardins se souvient encore de sa victoire de la Coupe Grey avec les Alouettes en 1970 contre les Stampeders de Calgary. On avait un quart-arrière qui était très jeune, Sonny Wade, mais qui était très mature , se rappelle-t-il.

Âgé maintenant de 93 ans, Pierre Desjardins suit toujours le football. Il se dit même impressionné par la performance des Alouettes la fin de semaine dernière à Toronto.

Il pense que les Alouettes se présenteront confiant à Hamilton contre les Blue Bombers de Winnipeg. Si l'entraineur-chef peut garder ses joueurs célèbres, maintenant après si peu de temps, comme Mack le receveur de passe, et leur donner une certaine maturité, une certaine discipline , explique-t-il.

Selon lui, le débute de la partie sera des plus importantes pour permettre aux Alouettes de s'établir sur le terrain.

Et c'est ce que souhaitent tous les anciens joueurs des Alouettes comme Nicolas Boulay, qui a rêvé à la Coupe Grey pendant ses six saisons à Montréal.

On va les encourager dans l'âme. On est là pour Montréal. On est là pour l'équipe.