Parents et enfants sensibilisés sur le diabète lors d’activités à Saskatoon

Les informations entourant le diabète étaient au cœur de conférences et d'activités ayant réuni parents et enfants dimanche à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon à l'initiative de l'organisme I challenge diabetes.

Depuis des années, I challenge diabetes se déplace à travers le Canada pour offrir des conseils aux personnes touchées par la maladie.

C’est un problème quotidien pour les familles , lance le directeur général et fondateur de l’organisation, Chris Jarvis, qui est lui aussi atteint du diabète depuis plus de 29 ans.

Pour lui, il s’agit d’une journée pour se regrouper et partager nos connaissances sur la maladie.

Plusieurs travailleurs de la santé étaient présents à l’événement, comme Mark Inman, endocrinologue pédiatrique à l’Hôpital pour enfants Jim-Pattison.

Il admet qu’un diagnostic de diabète de type 1 chez un enfant peut faire peur chez certains parents. Cependant, cette inquiétude disparaît rapidement.

Les enfants vont vivre une vie normale.

Le médecin admet tout de même que ces enfants vont devoir prendre plus de précautions. Ils doivent vérifier leur glycémie et s'injecter de l'insuline, mais ces enfants vont à l'école, font du sport et font du camping comme tous les autres.

Beaucoup à apprendre

Priscille Fortier est la mère du petit Emmanuel Perrault atteint du diabète de type 1. Rencontrée sur place, elle admet que lorsque son fils a reçu son diagnostic à l’âge de 3 ans, elle a dû apprendre les aspects de la maladie.

Prendre le taux de sucre [dans le sang], compter les glucides, donner l'insuline et s'adapter aussi tout au long de la journée à ses activités.

Elle ajoute qu’elle s’inquiétait pour son fils qui devra faire ça toute sa vie et apprendre à vivre avec ça .

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Perrault, accompagné de son père et de sa mère. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Nadeau

Aujourd’hui, alors que son fils est âgé de 12 ans, ses inquiétudes sont un lointain souvenir. Par ailleurs, l’évolution de la technologie permet à Emmanuel Perrault de mieux suivre son taux de sucre dans le sang avec un capteur de glycémie collé à son bras.

Elle mentionne que ce genre d’événement permet à son fils de rencontrer d’autres jeunes qui sont atteints de diabète de type 1. Pour les parents, il s’agit de se mettre à jour sur les dernières informations sur la maladie et les nouvelles technologies.

Au total, 9 % de Saskatchewanais ont reçu un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2. En tout, ils peuvent dépenser entre 400 à 8000 $ en frais médicaux chaque année.