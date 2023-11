La région Évangéline, à l’Île-du-Prince-Édouard, tenait en fin de semaine son marché de Noël.

C’était l’occasion d'exposer des produits typiquement acadiens et de dénicher des cadeaux uniques.

Plus de 500 visiteurs ont dévoré les nombreux kiosques que les artisans avaient préparés à leur intension Ce n'était pas seulement les vendeurs de la région. On en a qui viennent d'en dehors , a précisé Claudette Arsenault, l’une des organisatrices de l’événement.

Ce deuxième marché acadien de Noël a rallié celles et ceux qui y étaient l’an dernier. Edna Gallant ne s’est pas fait prier : J'aime beaucoup ça, parce qu’on les voit souvent ailleurs dans d’autres communautés. On a un bel espace, une belle terrasse , dit-elle.

Colinne Arsenault vendait les cabanes à oiseaux qu'elle bâtit elle-même.

C'était tellement le fun l'année passée. J'adore le social , dit Colinne Arsenault, qui fabrique des cabanes à oiseaux et les vend sur place.

Si qu'on en vend, c'est beau. Si qu'on n'en vend pas, c'pas grave , lance-t-elle en riant.

Colette Aucoin voit le marché de Noël de la région Évangéline comme une vitrine pour ses produits.

Ça me donne la chance de m'exposer et aussi de supporter les autres petites entreprises , explique la couturière Colette Aucoin, qui propose des créations faites à la main à sa Boutique à Point, située à Summerside.

Pourquoi pas un rendez-vous toute l'année?

Face à cette réussite, organisateurs, exposants et visiteurs se demandent s'il ne faudrait pas en faire un rendez-vous plus fréquent, comme c’est le cas avec les marchés des fermiers de Charlottetown et de Summerside.

Une fois par mois, ce serait idéal. C'est quelque chose qu’on pourrait regarder , avance Claudette Arsenault.

Il s'agissait de la deuxième édition du marché de Noël de la région Évangeline.

Les produits locaux, on en a ici dans la région. Ça fait qu'on pourrait essayer un marché des fermiers Évangéline, ça pourrait marcher , dit Colette Aucoin.

Il y a tellement de talents ici que les gens seriont là , déclare Colinne Arsenault.

C’est bon pur les artisans, c’est plus de ventes pour les artisans aussi , conclut Colette Aucoin.

