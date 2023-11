Donald Trump présente ses propositions pour contrer l’immigration clandestine

L'ex-président américain Donald Trump a obtenu dimanche l'appui du gouverneur du Texas lors d'une visite dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique. Il a promis que sa ligne dure en matière d'immigration, s'il héritait d'un deuxième mandat présidentiel, rendrait « le travail de Greg Abbott beaucoup plus facile ».

Vous pourrez vous concentrer sur autre chose au Texas , a déclaré M. Trump à M. Abbott alors qu'ils se présentaient devant une foule d'environ 150 personnes dans un hangar de l'aéroport d'Edinburg.

Le gouverneur du Texas s'est dit fier de soutenir l'ancien président, favori pour l'investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle de 2024. Nous avons besoin d'un président qui va sécuriser la frontière , a déclaré M. Abbott. Nous avons besoin que Donald J. Trump redevienne notre président des États-Unis d'Amérique.

Plus tôt, M. Trump avait servi des repas aux membres de la Garde nationale du Texas, aux soldats et à d'autres personnes qui seront stationnés à la frontière pendant l'Action de grâce.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à gauche sur la photo), a officiellement offert son soutien à l'ex-président Donald Trump pour sa campagne présidentielle de 2024.

Ils [Les immigrants clandestins] ne devraient pas être ici en ce moment. Ils devraient être chez eux , a affirmé M. Abbott avant de décocher une flèche au président Joe Biden. La seule raison pour laquelle ils sont ici, c'est parce que nous avons un président des États-Unis d'Amérique qui ne protège pas notre frontière.

Propositions controversées

Le candidat à la présidentielle a profité de l'occasion pour présenter ses propositions en matière d'immigration. Celles-ci marquent une continuité de l'approche controversée qu'il avait utilisée lorsqu'il était au pouvoir et avaient suscité l'inquiétude des militants pour les droits civiques ainsi que de nombreuses contestations judiciaires.

Son plan prévoit d'ailleurs la construction d'une plus grande partie du mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La frontière fortifiée entre les États-Unis et le Mexique depuis la ville de Ciudad Juarez, le 5 novembre 2018.

Il souhaite également relancer et étendre son interdiction controversée de voyager qui visait initialement les citoyens de sept pays à majorité musulmane et mettre en œuvre un nouveau contrôle idéologique pour tous les immigrants afin d'interdire aux communistes et aux marxistes qui haïssent les chrétiens ainsi qu'aux fous dangereux, haineux, fanatiques et maniaques d'entrer aux États-Unis.

Les partisans du Hamas seraient eux aussi interdits de séjour. Si on sympathise avec les terroristes et avec les extrémistes islamiques radicaux, on est disqualifié , a dit M. Trump.

Si on veut abolir l'État d'Israël, on est disqualifié. Si on soutient le Hamas ou toute autre idéologie liée à cela ou toute autre pensée vraiment malade qui traverse l'esprit des gens – des pensées très dangereuses –, on est disqualifié.

M. Trump entend aussi mettre fin au droit constitutionnel à la citoyenneté de naissance en signant un décret dès le premier jour de son mandat qui codifierait une réinterprétation juridiquement non testée du 14e amendement. Selon son ordre, seuls les enfants dont au moins un parent est citoyen américain ou résident permanent légal seraient admissibles à un passeport, à un numéro de sécurité sociale et à d'autres avantages.

Les démocrates répliquent

Les démocrates ont quant à eux tenté d'utiliser ce voyage pour présenter les projets de l'ex-président comme étant extrêmes.