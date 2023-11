« Loin d’être satisfait », David Eby garde le cap sur le logement et la taxe carbone

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a réaffirmé la priorité de son gouvernement à construire davantage de logements abordables et à combattre le changement climatique, en conservant notamment la taxe carbone provinciale, samedi, à Victoria, à l'occasion d'un congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la province.

David Eby a affirmé qu’il fera tout son possible pour combattre la crise du logement, devant les 700 délégués du parti réunis à la capitale provinciale cette fin de semaine pour débattre de leurs politiques et de leur stratégie, en vue des élections provinciales de 2024.

Tout le monde sait que pouvoir s’offrir un logement décent, c’est la base pour se construire une bonne vie, mais ce n’est pas accessible à beaucoup trop de monde dans notre province , a soutenu le premier ministre.

Je vais vous dire une chose : je me réveille tous les matins en me demandant ce qu’on peut faire, quelles étapes on peut mettre en place pour combattre la crise du logement.