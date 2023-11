Front commun : l’espoir d'une entente est plutôt nul pour des syndicats de l'Estrie

La prochaine semaine s'annonce mouvementée dans les services publics. Le Front commun sera à nouveau en grève mardi, mercredi et jeudi. Par le biais de réseaux sociaux, la présidente du Conseil du Trésor Sonia Lebel a réitéré que les syndicats devront faire un bout de chemin vers le gouvernement.

Une négociation c'est quand les deux parties sont capables de se rapprocher l'une vers l'autre pour conclure une entente , a-t-elle mentionné dans une vidéo publiée sur la plateforme X.

En Estrie, les différents syndicats se préparent pour la grève. Pour l'instant, l'espoir d'une entente est plutôt nul, selon eux.

Le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie trouve prétentieux les propos de Sonia Lebel. Selon le syndicat, elle prétend connaître mieux les besoins des enseignants et des enseignantes que les enseignants eux-mêmes , déplore son président Richard Bergevin.

Ouvrir en mode plein écran Richard Bergevin, président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la présidente du Conseil du trésor agit uniquement sur les priorités du gouvernement .

À aucun moment, elle n'a accepté de prendre une des demandes ou un des besoins qui est nommé par les enseignants et de le financer ou d'en financer tout au moins une partie.

Dans sa vidéo, Sonia Lebel a indiqué n'avoir reçu aucune contre-offre depuis son annonce en octobre. Le gouvernement envisageait alors une hausse salariale de 10,3 % sur cinq ans.

Pour le conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique, Éric Bergeron, cette offre n'est ni sérieuse ni réaliste.

C'est comme si vous aviez une maison à vendre et que vous demandez 300 000$ pour votre maison, et que quelqu'un vous dirait "je vais vous donner 50 000 $ pour votre maison". Évidemment, vous ne vous mettez pas à négocier avec un acheteur qui n'est pas sérieux comme ça , dit-il.

À compter de jeudi, plus de 65 000 enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement amorceront une grève générale illimitée. Des journées de négociation ont d'ailleurs été ajoutées au calendrier cette semaine, malgré les débrayages.

Les Kings à Québec, une insulte

La subvention de Québec de 5 à 7 millions de dollars pour recevoir les Kings de Los Angeles à Québec continue de faire réagir.

À une journée des premiers débrayages du Front commun, des syndicats dénoncent l'octroi de cette somme pour la tenue de deux parties de hockey préparatoires des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron l'automne prochain.

Selon Richard Bergevin, la subvention représente un affront direct aux négociations entre le gouvernement et les syndicats membres du Front commun. C'est un gouvernement qui commence à être complètement décroché de la réalité , dit-il.

Les élèves qui ont des difficultés à lire, à écrire et à compter, et qu'ils n'ont pas les services qu'ils devraient avoir, devraient passer avant les Kings de Los Angeles.