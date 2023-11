Catherine Arsenault a été sacrée artiste de l'année sur la Côte-Nord par le Conseil des arts et des lettres du Québec. La Baie-Comoise, qui excelle dans les arts visuels, a reçu la distinction samedi lors d'un gala organisé par Culture Côte-Nord.

Dans la dernière année, Catherine Arsenault a participé à des expositions collectives ou solos, de Montréal à Sept-Îles;son court-métrage Débâcle a fait le tour du monde et elle a réalisé sa première œuvre d'intégration des arts à l'architecture, pour l'école Mgr-Blanche de Sept-Îles.

Après cette année foisonnante, les membres du jury ont tenu à souligner la qualité et l'originalité de ses œuvres ainsi que son implication dans le milieu artistique.

En la choisissant comme artiste de l'année, ils lui ont décerné un prix qu'elle espérait depuis longtemps.

Avec ce titre vient une bourse de 10 000 $, qui lui permettra de produire son prochain film d'animation, dessiné à la main, image par image.

La technique prônée par l'artiste visuelle pour ses films est la photoscopie. C'est de faire du dessin à partir d'images réelles, c'est-à-dire de découper une vidéo en 24 images/seconde et de retracer par-dessus. C'est le rendu qui me plaît le plus , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Arsenault a utilisé l'argile de la Manicouagan pour réaliser plusieurs de ses œuvres de l'exposition Sous Terre. Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Si le territoire de la Côte-Nord l'a souvent inspirée, sa prochaine création aura la forme d'un documentaire expérimental d'animation d'un lieu différent : le site de fouilles archéologiques de L'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve.

Je fais beaucoup de travaux sur le territoire. Puis je fais beaucoup de travaux avec des scientifiques aussi, puis dernièrement, je m'intéressais beaucoup à la place que prend l'humain dans l'écosystème , indique-t-elle.

Catherine Arsenault prévoit continuer à transmettre les beautés de la Côte-Nord par ses œuvres et par son implication au sein du centre d'artistes Panache, car selon elle, la région est assez vaste pour inspirer et propulser de nombreux artistes de toutes les disciplines.