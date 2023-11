À Sudbury, les amateurs de randonnée ont désormais accès à un nouveau sentier pédestre jalonné de pancartes descriptives en anishinaabemowin. Avec cette initiative, un groupe de l’Université Laurentienne, veut notamment contribuer à la préservation de la langue autochtone.

Le sentier de 600 m se trouve en bordure du lac Ramsey et contourne le Centre pour la vitalité des lacs de l’Université Laurentienne.

Il a été aménagé par le comité de durabilité environnementale de l’établissement, qui regroupe des étudiants, des professeurs et membres du personnel.

Les 25 panneaux qui le jalonnent comportent, en gras, le nom en anishinaabemowin des arbres et plantes qu’on retrouve dans le secteur, mais aussi dans la région.

Chaque panneau est muni d’un code QR qu’il est possible de numériser pour entendre la prononciation du nom.

Le projet a été élaboré en consultation avec des membres de la Première Nation de Wahnapitae, explique Benoît Lalande, membre du comité de durabilité environnementale.

Il estime que le sentier permettra à bien des randonneurs d’apprendre l’histoire du territoire qu’ils habitent.

Être dehors avec la nature et apprendre la langue, c’est une combinaison pour [passer] une bonne journée , ajoute l’étudiante Avery Morin, qui fait aussi partie du comité.

Environ 28 000 personnes parlent couramment cette langue autochtone à travers l’Ontario, le Québec et le Manitoba.

C’est vraiment un beau projet , souligne Naomi Grant, coordonnatrice de la Coalition bien-vivre Sudbury, un organisme environnementaliste.

Elle espère qu’en consultant les panneaux, les randonneurs amorceront une réflexion poussée sur le rôle des plantes [locales] dans l’écologie, comment on peut les utiliser à des fins médicinales, notre responsabilité pour protéger ces plantes-là et pour protéger leur habitat .

Le long de ce sentier pédestre de 600 mètres, on retrouve 25 panneaux comportant les noms d'arbres et de plantes en français, en anglais et en anishinaabemowin.

L’éducatrice autochtone Sonia B.-Inkster croit aussi que le sentier aura un impact profond .

Elle souligne que la marche est souvent une activité familiale et croit que bien des adultes seront obligés de répondre aux questions de leurs enfants curieux face aux noms en anishinaabemowin. Ils devront donc s'informer au préalable, ajoute-t-elle.

En voyant l’anishinaabemowin sur les pancartes à côté du français et de l’anglais, ça les ramène au vivant [...] sans se faire dire que ça fait seulement partie du cours d’études autochtones ou d’arts visuels à l’école , explique Mme B.-Inkster.

L’éducateur anishinabe Will Morin, membre de la Première Nation de Michipicoten, souhaite également que les panneaux retiennent l’attention des randonneurs, et en particulier des allochtones.

S’ils ont un intérêt profond, j’espère qu’ils s’informeront et finiront par découvrir qu’il y a une autre vision du monde que la leur , note-t-il.

Mais l’impact de ce projet n’est que minuscule, microscopique dans la revitalisation des langues autochtones, observe-t-il, soulignant que plusieurs d'entre elles comptent beaucoup moins de locuteurs que l'anishinaabemowin.

Il y a encore beaucoup plus à faire. [...] Un peu de langue ici et là, on peut trouver cela impressionnant, parce qu’il n’y avait rien de tel avant. On a besoin de voir beaucoup plus, plus que quelques panneaux avec de l’inclusion linguistique.