Le prix des terrains industriels atteint un sommet à Trois-Rivières. La Ville vient d’ailleurs de rétrocéder un terrain du parc industriel Carrefour 40-55 pour un peu plus du double de sa valeur. La situation est meilleure qu’à Bécancour.

Il y a deux ans, la Ville avait vendu un terrain pour 1,50 $ le pied carré. Comme l'acquéreur n'a pas respecté ses conditions d'implantation, elle l'a repris et revendu pour 3 $ le pied carré. C’est donc finalement 355 000 $ que la Ville a obtenu pour ce terrain, comparativement aux 177 000 $ à l'origine.

Trois dollars le pied carré industriel, c’est mieux que ce qu’on constate actuellement à Bécancour, et ce, malgré la frénésie causée par la filière batterie. De grosses transactions dans les derniers mois ont été conclues à 1,20 $ et 1,85 $.

Ouvrir en mode plein écran Ce terrain (en vert plus pâle sur la photo) du Carrefour 40-55, à Trois-Rivières, a été vendu deux fois plus cher que ce qu'il valait il y a deux ans. Photo : Radio-Canada / François Genest

Selon Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, il s'agit de la démonstration de l'appétit des promoteurs pour Trois-Rivières, malgré la rareté des espaces à développer.

Plusieurs nous avaient mis au défi [en disant qu’on ne serait] pas capable d’atteindre ces prix-là, mais on vend maintenant [les terrains] trois piastres du pied carré et on n'est même pas dans un parc technologique. On n'est pas dans l'agrandissement du 40-55 , constate le directeur général d’ IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Comme ce sera le cas pour les futurs occupants de la controversée expansion de la zone industrielle, des exigences sont imposées pour la partie dont on achève le remplissage.

Ainsi, celui qui vient d'acheter le terrain et qui y construira un motel industriel pouvant accueillir diverses entreprises devra occuper non plus seulement 20 % ou 30 % de la superficie, mais 40 %, afin d’éviter les espaces libres.

De plus en plus, on fait la démonstration que, non seulement on est capable d'augmenter de façon radicale la densification de nos parcs industriels, mais on est capable aussi d'avoir des prix qui sont beaucoup plus intéressants pour la Ville de Trois-Rivières , poursuit Mario De Tilly.

Parmi les exigences, les entreprises doivent aussi prouver qu’elles ont un bon bilan social et environnemental. La Ville s’en serait assurée pour l’entreprise à qui elle vient de vendre le terrain.

La destruction par le feu du bâtiment d'Elmec EVduty plus tôt ce mois-ci va éventuellement libérer un précieux espace. Le propriétaire a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas reconstruire.

Une rencontre aura lieu dans les prochains jours entre la Ville et la propriétaire. La Ville envisage de recourir à son pouvoir légal de préemption pour mettre prioritairement la main sur le terrain et en contrôler la revente.

Vente à perte au centre-ville

La Ville de Trois-Rivières a annoncé récemment la vente à perte d’un de ses édifices du centre-ville. Elle a vendu la bâtisse du 1200 rue Royale 300 000 $ de moins qu’elle l’avait payée.

Le conseiller municipal du district des Carrefours, René Martin, défend le bien-fondé de cette transaction et trouve justifié de continuer le développement industriel pour la santé budgétaire de la Ville.

On essaie toujours que les taxes aux citoyens ne montent pas trop et c'est sûr qu'avec des bonnes nouvelles comme ça [les terrains industriels à 3 $], éventuellement, si on peut monter notre pourcentage de taxe à la strate industrielle, ben, ça va peut-être aider à soulager la taxe pour les maisons , soutient-il.

