Un prix de l’Acfas pour Martin Bourbonnais du Centre TERRE du Cégep de Jonquière

Le professeur-chercheur et titulaire du Centre des Technologies des Énergies Renouvelables et Rendement Énergétique (TERRE) au Cégep de Jonquière, Martin Bourbonnais, a remporté le Prix Acfas Denise-Barbeau 2023 jeudi soir.

Celui-ci visait à souligner l’excellence de la recherche au collégial dans la catégorie sciences naturelles, génie, mathématiques et sciences de la santé.

Il a reçu son prix lors d’un gala qui se déroulait au pavillon du Grand Quai du port de Montréal.

Au Centre TERRE, Martin Bourbonnais travaille sur des projets d’efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables.

Nous, on travaille dans l'intégration du solaire directement sur les toits des résidences avec un chauffe-eau solaire, donc, c'est-à-dire de surchauffer l'eau du réservoir pour l'élever. Et puis le soir, quand la pointe d’Hydro-Québec arrive, on prend cette eau qui est surchauffée. Donc on ne fait pas appel à Hydro-Québec, c’est ça l’astuce. Donc on réduit la pointe tout en aidant les citoyens à intégrer le solaire dans leur résidence, puis le coût de revient du solaire en tant que tel est moins élevé que le tarif domestique , a-t-il expliqué en entrevue lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le prix qu’il a reçu est parrainé par la Fédération des Cégeps.

De retour de Tunisie

Le professeur revient d’un voyage récent en Tunisie où il a travaillé en compagnie d’un institut technologique tunisien. Il y a oeuvré en compagnie d’étudiants et de professeurs pour développer de nouveaux projets de recherche. Il s’est notamment attardé à des problèmes de culture dans les oasis.

Ils cultivent des dattes, cultivent des fruits. Il y a de gros problèmes au niveau de l'irrigation, de toute la transformation des produits sur place pour leur donner de la valeur. Par exemple, si on vend seulement des dattes, c'est un certain prix. Mais si on les transforme en sirop ou en sucre localement par les gens, on est capable d'aller chercher peut-être 25 à 30 fois le prix. Donc c'est de créer de la richesse locale en utilisant des technologies nouvelles comme en automatisant certains processus de transformation des dattes , a illustré celui qui enseigne au Cégep de Jonquière depuis 25 ans.

Du gaspillage au Québec

Le professeur-chercheur croit que le Québec a de gros efforts à faire pour favoriser la transition énergétique.