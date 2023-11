Des écoles et garderies de Moncton et Dieppe ont reçu des menaces

Plusieurs écoles et garderies du Grand Moncton ont reçu des menaces pendant la fin de semaine.

Le District scolaire francophone sud (DSFS) explique avoir contacté la Gendarmerie royale du Canada. Après investigation, il a été conclu qu’il n'y a pas de danger pour un retour en sécurité à l'école ou à la garderie , explique Jean-Luc Thériault, directeur des relations stratégiques au DSFS .

Du côté du District scolaire anglophone Est, on indique avoir été informé par la police que les individus [à l'origine d'une menace] ont été arrêtés sans incident et qu'il n'y a plus de risques pour la sécurité .

Le courriel envoyé aux parents des élèves de l'école Moncton High par le directeur du district Randolph J. MacLean, précise que les classes reprendront comme à l'habitude, mais qu'une présence policière sera visible, par prudence.

Il n'est pas clair si les incidents des deux districts sont liés.