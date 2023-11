Vote de confiance : le chef conservateur Éric Duhaime obtient 77 % d’appui

Le chef conservateur, Éric Duhaime, a obtenu 77 % d'appui lors du vote de confiance qui s'est déroulé en fin de semaine à Lévis. Un score bien en deçà de ses rivaux François Legault et Paul St-Pierre Plamondon. Dans l'entourage du chef, on dit prendre acte de l'insatisfaction.

C'est juste une fraction des membres qui sont présents, ce sont les plus impliqués, mais aussi les plus revendicateurs. Ça explique que le résultat est légèrement plus bas que nos estimations auprès des membres , a affirmé une source conservatrice proche du chef.

Plus de 300 déléguées des différentes associations locales ont voté samedi lors du congrès du Parti conservateur du Québec à Lévis.

Depuis vendredi, on tentait de baisser les attentes autour du vote de confiance du chef. Éric Duhaime avait dit qu'il s'attendait à un score correct .

L'ancien candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a affirmé samedi qu'il sentait du mécontentement à l'interne du parti. Selon lui, le chef dirige trop le parti en solitaire. Malgré cela, M. Poulin pense qu'Éric Duhaime est encore l'homme de la situation, du moins pour l'instant. Certains militants pensaient tout de même que le score aurait pu dépasser la barre du 80 %.

Vendredi, le chef conservateur a reconnu que les résultats de la dernière campagne électorale avaient créé de la déception et du mécontentement chez les conservateurs. Le Parti conservateur (PCQ) n'a fait élire aucun candidat.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125, la formation politique obtiendrait aujourd'hui autour de 12 % des votes et pourrait rafler trois sièges.

En mai, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a obtenu un score de 98,6 %. Deux mois plus tôt, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, avait atteint 98,5 %.

En 2005, Bernard Landry avait démissionné de son poste de chef du PQ , humilié par un score de 76 %. Neuf ans plus tôt, Lucien Bouchard avait choisi de rester à son poste de chef, malgré un appui de 76,7 %.