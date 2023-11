L’UQAT décerne sa plus haute distinction à Danielle Trottier et Frances Mowatt

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) remet dimanche un doctorat honoris causa à la scénariste Danielle Trottier et à la traductrice Frances Mowatt, de la Première Nation Abitibiwinni. Les deux femmes sont originaires de l’Abitibi-Témiscamingue.

Mme Trottier et Mme Mowatt, qui se comparent désormais à des sœurs, ont reçu la plus haute distinction universitaire lors d’une Collation des grades qui avait lieu au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.

Mme Trottier, qui a notamment écrit la série Unité 9, perçoit cette reconnaissance comme un retour aux sources.

L'auteure pour la télévision, Danielle Trottier, estime que ses racines abitibiennes influencent son œuvre. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

C’est surtout la reconnaissance que la région, d’où je viens, ne m’a pas oubliée, et, moi non plus, je ne l’ai jamais oublié, lance-t-elle. C’est une façon de me rappeler à mes racines, et, ça, c’est hyper important. C’est aussi une très grande reconnaissance du travail que j’ai fait en télévision.

Cultiver la langue anicinape

Mme Mowatt, qui enseigne la langue anicinapemowin s’est retrouvée à l’avant-scène en 2022 après avoir traduit les textes des six épisodes de la série québécoise Pour toi Flora, qui porte sur les pensionnats autochtones. France Mowatt a également consacré une vingtaine d’années à la traduction de la Bible.

La fierté anicinape de Frances Mowatt berce sa «tête» et son «cœur» tandis qu'elle s'apprête à recevoir cette reconnaissance au côté de sa fille, Sophie. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Faire voir la langue, faire entendre la langue, c'est ma fierté. Parce que la langue, nous l'avons quasiment perdue par rapport aux pensionnats, confie-t-elle. Je travaille très fort pour la faire vivre et sensibiliser les gens.

Le doctorat honoris causa rend hommage aux personnes qui se distinguent dans leur vocation ou milieu respectif.