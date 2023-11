« Ma voiture a été volée le 27 octobre dernier, directement de ma cour. Ils ont cassé la fenêtre et ils sont partis. Puis ç'a été une espèce de voyage pour essayer de la retrouver », raconte Sébastien Michaud.

J'ai réussi à la retrouver grâce à l'aide de gens qui sont des mordus de voitures, comme moi , dit le résident de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Le rapatriement de sa Honda Prelude 1992 s’est fait grâce à une enquête citoyenne menée à travers les trois provinces des Maritimes.

On a traqué le voleur. On l'a identifié. À moment donné, il a eu tellement peur — parce que tout le monde prenait des vidéos de lui — qu'il a abandonné ma voiture à Amherst, en Nouvelle-Écosse , dit Sébastien Michaud.

C'est le fait que tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de retrouver ma voiture qui a fait qu'on l'a retrouvée.

Il crédite son nouvel ami Xavier Roy-Lanctôt pour avoir rendu virale sa mésaventure. Tous les gens des Maritimes qui s'intéressent aux voitures semblent avoir été mis au courant.

Ouvrir en mode plein écran Xavier Roy-Lanctôt, qui a eu son permis il y a 4 ans, a déjà eu 12 voitures. Il conduit en ce moment une Honda Accord 1989. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Xavier ne connaissait pas Sébastien, mais avait déjà remarqué son auto en ville. C'est une 92. C’est une voiture unique, d'une couleur unique. On n'en voit vraiment pas beaucoup dans la province des comme ça , mentionne d’ailleurs Sébastien Michaud.

Publicité

Une enquête citoyenne dans 3 provinces

Xavier Roy-Lanctôt explique avoir commencé à passer le mot vendredi soir dans différentes communautés en ligne pour passionnés d’automobile.

Samedi, un internaute lui disait avoir repéré le véhicule à Charlottetown. Il a donc demandé à ses contacts à l’Île-du-Prince-Édouard d’ouvrir l’œil.

Peu après, il s’est rendu à un événement pour amateurs d’automobiles, à Salisbury, à l’ouest de Moncton. C’est là que deux amis de la Nouvelle-Écosse lui ont rapporté une situation intéressante.

Ils venaient d'Amherst pour aller à l'événement à Salisbury. Eux, ils avaient arrêté au Big Stop à Aulac pour aller gazer là-bas. Ils avaient vu la voiture, mais dans ce temps-là, ils ne savaient pas que c'était volé. Alors ils avaient dit au gars : Oh, nice car.

Ouvrir en mode plein écran La Honda Prelude 1992 de retour au bercail. Photo : Radio-Canada

Ces visiteurs d’Amherst ont rapidement fait le rapprochement. L’un d’entre eux a envoyé un message à Xavier. Je pense que j'ai vu le char , a-t-il écrit. Le gars paraissait un peu perdu, mais j'ai rien pensé de plus.

Un voleur sous surveillance

Xavier Roy-Lanctôt a poussé son enquête. Il a communiqué avec la station-service, pour demander s’il y avait des caméras de sécurité. On a pu pogner le visage de la personne.

Ouvrir en mode plein écran La frontière provinciale entre Aulac, au Nouveau-Brunswick, et Amherst en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / rustycanuck

De là, on avait trouvé son visage, on a pu trouver son Facebook. Après ça, il y avait plusieurs personnes qui savaient c'était qui le gars, et quel char. Comme Sébastien l’a dit, y'en a pas deux comme ça, la voiture est vraiment distincte , poursuit Xavier Roy-Lanctôt.

Publicité

L’étau s’est alors resserré rapidement autour du malfaiteur. Partout où il allait, il se faisait prendre en photo [...] Après un bout, le gars a dû se tanner, puis il a laissé la voiture sur le bord du chemin!

Si tout le monde se met ensemble…

La passion des vieilles voitures a donc servi à mettre en commun les énergies de plusieurs inconnus.

Si tout le monde se met ensemble, on peut venir à des grosses choses. Quand toute une communauté vient ensemble, ça prouve juste les grosses choses qu'on peut accomplir.

J'ai seulement eu ma licence ça fait 4 ans et j'ai déjà eu 12 voitures, puis toutes les voitures que j'ai eues étaient pas mal plus vieilles que moi , explique Xavier Roy-Lanctôt. J'ai un gros intérêt là-dedans, spécialement les vieilles Honda .

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Michaud espère remettre bientôt sa Honda Prelude 1992 en parfait état. Photo : Radio-Canada

Modeste, le jeune homme trouve cette aventure parfaitement normale. Quand j'ai vu qu'un enthousiaste de voitures, Sébastien, avait eu son pride and joy volé, bien je voulais faire mon possible pour l'aider le plus que je pouvais pour la retrouver.

Si ça arrivait à moi, j'aimerais ça que quelqu'un d'autre fasse ça pour moi , dit celui qui conduit en ce moment une Honda Accord 1989.

En cavale

Dès que le vol a été constaté, il a été signalé à la police. Ce sont toutefois les citoyens qui ont mené toute l’enquête qui a mené à l’identification du suspect et au rapatriement du véhicule

Aujourd'hui, avec la technologie, les médias sociaux, les caméras de surveillance, il suffit de prendre un peu l'enquête dans ses propres mains.

Sébastien Michaud n’a pas d’animosité envers la police, mais la démarche a été complexe. Quand j'ai averti le constable à Moncton que ma voiture était à Amherst, il ne pouvait pas aller la chercher. Fallait que je passe par la police d'Amherst. Même chose quand elle a été aperçue à Charlottetown, j'ai dû appeler Charlottetown , dit-il. Ça a compliqué l'affaire énormément.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Michaud Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Le voleur est toujours en cavale, a dit Sébastien Michaud, dimanche. La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) au Nouveau-Brunswick a confirmé dimanche mener une enquête dans ce dossier.

Avec l’aide de ses amis

Sébastien Michaud estime que de remettre son véhicule en état va lui coûter 4000 dollars.

Comme c'est une vieille voiture, c'est un peu embêtant. C'est pas évident de trouver des pièces , confie-t-il.

Avec l'aide de mes amis, ça commence à se concrétiser. J'ai bien espoir d'être capable de la réparer et de la garder sur la route.

D’après le reportage de Babatundé Lawani