Intervenants recherchés dans la prévention du suicide et le soutien aux endeuillés

Le Centre de prévention du suicide de Québec offre ses services 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pour ce faire, ça prend un bon nombre d'intervenants. Une quarantaine de personnes travaillent pour l'organisme, mais pour aider davantage les personnes suicidaires et celles endeuillées par la perte d'un proche qui s'est enlevé la vie, il en faudrait plus.

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes endeuillées par suicide, quelques personnes se sont donné rendez-vous au local de l'organisme à Québec.

Danielle Bouchard et Yves Daniel, dont le fils Olivier s'est suicidé en 2006, sont là pour montrer à d'autres qu'on peut surmonter ce deuil. Le soutien extérieur est salutaire selon eux. Il faut aller chercher de l'aide. Le Centre de prévention du suicide nous a aidés, de façon très significative parce que, par nous-mêmes, c'est difficile de sortir de cette souffrance-là , soutient M. Daniel.

La directrice générale de l'organisme rappelle la particularité à intervenir après un suicide. Le deuil par suicide, c'est pas un deuil ordinaire. Chaque deuil est unique, mais un deuil par suicide, ça laisse beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions sans réponses , explique Linda Poirier.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de prévention du suicide offre du soutien aux personnes endeuillées par la mort d'un proche dans ces circonstances. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

L'intervention auprès de ces personnes qui vivent beaucoup de culpabilité, entre autres, doit donc être adaptée. Eric Arsenault est coordonnateur clinique au Centre de prévention. Il soutient que c'est un domaine qui est peut-être plus difficile que la moyenne des domaines en relation d'aide parce que gérer la crise, dans un 24/7, c'est plus difficile pour les intervenants .

POUR OBTENIR DE L'AIDE Si vous avez besoin de soutien, téléphonez au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou pour la région de Québec au 418 683-4588. ou textez, en composant le 45645 ou le 535353 https://parlonssuicide.ca/ (Nouvelle fenêtre)

Au fil du temps, M. Arsenault constate aussi qu'avec le manque de main-d'œuvre, un peu partout, les intervenants qui viennent au centre finissent par se faire appeler ailleurs. On est en embauche perpétuelle si on veut .

Si la directrice générale de l'organisme est fière de son équipe, elle la souhaiterait toutefois plus grande pour aider encore plus avec davantage d'intervenants. Si on avait les moyens, j'en embaucherais 20 demain matin sans problème , dit-elle sans hésitation.

C'est pas les idées qui manquent, pas l'énergie qui manque, c'est parfois les sous et les ressources humaines.

Il faut aussi pouvoir mieux faire connaître l'aide aux personnes endeuillées. Danielle Bouchard et Yves Daniel en témoignent : on était tous les deux dans le domaine de la santé. On connaissait déjà un peu les services qui s'offraient à des clientèles qu'on desservait aussi , explique M. Daniel, laissant entendre qu'ils ont eu de la chance de savoir où trouver du soutien pour retrouver le bonheur de vivre après la mort de leur fils Olivier.

avec les informations de Tifa Bourjouane