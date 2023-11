Rosalynn Carter, la femme de l’ex-président américain Jimmy Carter, meurt à 96 ans

L'ancienne première dame américaine Rosalynn Carter, la plus proche conseillère de Jimmy Carter pendant son unique mandat de président des États-Unis et pendant les quatre décennies qui ont suivi, est décédée à l'âge de 96 ans.

Le Centre Carter a annoncé qu'elle était décédée dimanche après avoir souffert de démence et d'une santé déclinante pendant de nombreux mois.

Les Carter ont été mariés pendant plus de 77 ans, forgeant ce qu'ils ont tous deux décrit comme un partenariat à part entière . Contrairement à de nombreuses autres premières dames, Rosalynn Carter assistait aux réunions du cabinet, s'exprimait sur des questions controversées et représentait son mari lors de ses voyages à l'étranger. Les collaborateurs du président Carter l'ont parfois qualifiée – en privé – de coprésidente .

Rosalynn est ma meilleure amie, le prolongement parfait de ma personne, probablement la personne la plus influente de ma vie , a déclaré Jimmy Carter à ses collaborateurs pendant leurs années à la Maison-Blanche, de 1977 à 1981.

Farouchement loyale, compatissante et politiquement astucieuse, Rosalynn Carter se targuait d'être une première dame militante, et personne ne doutait de son influence en coulisses. Lorsque son rôle dans un remaniement très médiatisé a été révélé, elle a été contrainte de déclarer publiquement : Je ne dirige pas le gouvernement.

De nombreux collaborateurs du président ont insisté sur le fait que son instinct politique était meilleur que celui de son mari – ils s'assuraient souvent de son soutien pour un projet avant d'en discuter avec le président. Sa volonté de fer, contrastant avec son attitude extérieurement timide et son doux accent du Sud, a incité les journalistes de Washington à la surnommer The Steel Magnolia , soit le magnolia d'acier .

Les deux Carter ont déclaré plus tard que Rosalynn avait toujours été la plus politique des deux. Après la défaite écrasante de Jimmy Carter en 1980, c'est elle, et non l'ancien président, qui a envisagé un retour invraisemblable, et des années plus tard, elle a avoué que leur vie à Washington lui manquait.

Jimmy Carter est le président américain qui a vécu le plus longtemps. Rosalynn Carter est la deuxième première dame à avoir vécu le plus longtemps, derrière Bess Truman, décédée à l'âge de 97 ans.