Le Regroupement Autisme Prescott-Russell, dans l'est ontarien, connaît présentement d’importants défis financiers, menaçant la survie de l'organisme. Le regroupement a donc tenu une vente de jouets dimanche dans l’espoir d’amasser des fonds et garder la tête hors de l’eau.

En septembre, on a réalisé qu’on prévoyait peut-être un petit déficit , rapporte la présidente du regroupement, Jennifer Geigel. Ça nous inquiétait un peu [...] on avait eu moins d'argent que d'habitude, alors fallait trouver des moyens d'avoir des sous.

Mme Geigel rappelle que les enfants qui prennent part aux programmes offerts par le Regroupement Autisme Prescott-Russell requièrent un encadrement particulier. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'employés, alors c'est très dispendieux à faire , soulève-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Regroupement Autisme Prescott-Russell, Jennifer Geigel. Photo : Radio-Canada / Félix Pilon

Cette dernière a bon espoir que la vente de jouets portera fruit et observe déjà une générosité hors pair dans la communauté. L’organisme est d’autant plus soulagé d’avoir récemment reçu des fonds des Comtés unis de Prescott et Russell.

Ça va couvrir tout l'argent qui nous manquait pour l'année , s’enthousiasme-t-elle. Alors là, on peut respirer un petit peu plus.

Le Regroupement Autisme Prescott-Russell espère quand même être en mesure de s'autofinancer éventuellement.

Briser l’isolement des enfants

Le père de deux enfants qui bénéficient des programmes offerts par le regroupement depuis quelques années, Félix Saint-Denis, raconte avoir été pris de court quand il a appris que l’organisme faisait face à des difficultés financières.

Ça nous a vraiment alertés , confie-t-il. On s'est dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'un organisme unique comme ça disparaisse ici dans Prescott-Russell.

C'est tellement précieux.

M. Saint-Denis est fort reconnaissant envers l'organisme qui lui a permis d'avoir une communauté , poursuit-il. Apprendre que ton enfant est autiste, puis te sentir vraiment perdu dans cet univers-là, d'avoir la chance de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants qui vivent les mêmes défis, c'est tellement important.

Ouvrir en mode plein écran Félix Saint-Denis en compagnie de sa conjointe Geneviève Ethier et de leurs deux enfants. Photo : Radio-Canada / Félix Pilon

Sa conjointe, Geneviève Ethier, renchérit en soulignant que les programmes du regroupement donnent des ailes aux enfants .

Ça brise l'isolement de nos petits gars.

Mme Ethier sourit en racontant la série d'activités auxquelles les enfants ont la chance de participer.

Publicité

Il y a de l'animation thérapie, [de] la zoothérapie, ils ont la chance de rencontrer d'autres enfants, font du bricolage, ils bougent et font des visites , énumère-t-elle. C’est un programme qui est riche [et qui] forme une communauté.

Ça me donne des frissons , lance pour sa part la mairesse de Casselman, Geneviève Lajoie, présente à la vente de jouets et prête à aider l’organisme comme elle le peut.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan et Félix Pilon