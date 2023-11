Lutte aux changements climatiques : un plan d’action à Saguenay d'ici le printemps 2025

Saguenay a fait un pas de plus vers l’élaboration et la mise en oeuvre de son plan d’action pour la lutte contre les changements climatiques, alors que le comité exécutif a autorisé que des sommes soient prévues en ce sens. Il devrait être adopté à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Cette résolution a été adoptée le 25 octobre dernier.

Elle mentionne notamment que Saguenay doit de plus en plus faire face à l’intensification des averses, des inondations, de l’érosion du sol, des glissements de terrain, des feux de forêt et des périodes de chaleur accablante.

Ce qu'on veut, c'est au plus tard au printemps 2025, pour l'adoption par le Conseil de ville, si possible, un petit peu avant, peut-être à l'automne 2024, a précisé Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement. Mais c'est quand même un plan qu'on veut assez complet, donc on ne veut pas aller seulement dans la réduction des gaz à effet de serre (GES) comme on a vu dans certaines villes au Québec. On veut quelque chose qui va être beaucoup plus global, qui va ratisser beaucoup plus large , a précisé le conseiller municipal en entrevue.

Le président de la Commission du développement durable et de l'environnement Jimmy Bouchard

Selon ce dernier, Saguenay y travaille depuis plus d’un an.

On a pris le temps de regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs, entre autres choses, à la Ville de Québec, à la Ville de Gatineau, ça se décline en différents types de plans. Alors on a décidé d'aller de l'avant avec un plan d'ordre plus général qui va nous permettre de travailler sur plusieurs aspects au niveau des changements climatiques. Alors là, c'est l'étape où on a donné la commande pour faire l'élaboration de ce plan-là à nos services. La direction générale est impliquée avec différents services de la Ville , a-t-il ajouté.

Radio-Canada rapportait récemment que plusieurs municipalités ont des plans désuets ou n’en ont tout simplement pas. La municipalité de Saint-Félicien venait en tête dans la région avec un plan mis en place en 2023, se basant sur des données comptabilisées en 2021 pour ce qui est des GES . À l’opposé, Roberval avait un plan d’action de 2013, à partir de données de 2005. Il était alors révélé que le plan de Saguenay était en élaboration.

Des coûts importants

C’est notamment la hausse des coûts liés aux événements climatiques qui a amené Saguenay à viser plus large.

Je pense que tout le monde est en mesure de constater, ne serait-ce que cette année, plusieurs impacts importants. Entre autres choses, on a vu les feux de forêt qui n’étaient pas sur le territoire de Saguenay, mais ça nous a quand même obligés à ouvrir notre centre de mesure d'urgence pour accueillir les sinistrés. Ensuite de ça, les différentes pluies importantes qu'on a eues cet été, ça a coûté quand même plusieurs millions de dollars à la Ville de Saguenay pour faire des réparations rapides, pour être en mesure de remettre les réseaux en état , a énuméré le conseiller municipal.

Saguenay a accueilli des personnes évacuées à la suite des feux de forêt.

Jimmy Bouchard aurait aimé que Québec réserve plus d’argent dans sa dernière mise à jour économique pour aider les municipalités à faire face aux changements climatiques, alors que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demandait 10 milliards de dollars sur cinq ans.