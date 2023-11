Redécoupage électoral en Gaspésie : « il faut moderniser la Loi électorale »

L’ex-député de Gaspé et ancien ministre délégué aux régions, Gaétan Lelièvre, voit d’un bon œil la position prise par le premier ministre, François Legault, concernant la potentielle perte d’une circonscription en Gaspésie.

M. Legault considère que la région doit conserver ses deux circonscriptions.

La Commission de la représentation électorale du Québec propose de fusionner les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, et d’inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia.

Le premier ministre croit que la grandeur du territoire gaspésien justifie un statut d’exception. Je pense que quand il y a de grands territoires comme la Gaspésie, avoir deux députés, ce n’est pas de trop , a-t-il affirmé vendredi à l’émission Bon pied bonne heure!.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre, François Legault, était de passage en Gaspésie vendredi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Plusieurs élus de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent s'opposent à la proposition de nouvelle carte électorale.

Gaétan Lelièvre se demande toutefois quel impact pourrait avoir la déclaration de M. Legault dans ce débat.

Il rappelle que le premier ministre ne peut pas, théoriquement, influencer la décision du directeur général des élections (DGE), ou de la Commission de la représentation électorale du Québec, qui est une entité indépendante et autonome.

Quand ces gens-là, qui sont des humains, entendent le premier ministre prendre position sur un dossier, c’est sûr que ça doit les interpeller , présume-t-il.

Mais, normalement, le DGE a un pouvoir absolu et n’a pas, je dirais, à respecter les orientations, les décisions ou les réflexions soulevées par le premier ministre du Québec.

La Commission de la représentation électorale est composée du directeur général des élections, qui en assure la présidence, et de deux commissaires nommés par l’Assemblée nationale parmi les personnes qui ont la qualité d’électeur. Source : Élections Québec

Le gouvernement possède une carte maîtresse, selon M. Lelièvre, qui pourrait lui permettre d’intervenir.

Le gouvernement actuel est fortement majoritaire avec 89 députés et il peut facilement modifier les paramètres de la Loi [électorale] s’il est vraiment convaincu de l’importance de maintenir les deux circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, mais aussi de l’importance d’offrir une certaine équité et une véritable représentativité aux régions , avance-t-il.

La grande faiblesse de la Loi électorale, selon M. Lelièvre, est le quotient électoral, c’est-à-dire la formule qui détermine quelle devrait être la population moyenne d’une circonscription.

On insiste beaucoup sur une moyenne de 51 000 électeurs par circonscription, mais c’est bête et méchant un chiffre. Il faudrait appliquer des critères beaucoup plus qu’un simple chiffre qui n’a pas du tout la même portée [en région que dans les centres urbains] , martèle-t-il.

Il faut modifier et moderniser la loi électorale.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de la représentation électorale du Québec propose de réunir les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, qui perdrait quant à elle une partie de la MRC de La Mitis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Gaétan Lelièvre rappelle que l’Assemblée nationale a adopté une motion contre la fusion de Bonaventure et de Gaspé dans la nouvelle carte électorale au mois d’octobre.

Théoriquement, avec ce simple vote, on est, au niveau de tous les partis politiques de l’Assemblée nationale, en faveur du maintien des deux circonscriptions. Le momentum est excellent pour le premier ministre et son gouvernement , fait valoir M. Lelièvre.

Avec les informations de Denis Leduc