Christine Labrie solidaire envers Catherine Dorion, après la publication de son livre

À une semaine de l'élection d'une nouvelle co-porte-parole à la tête de Québec Solidaire, la députée de Sherbrooke Christine Labrie se prononce sur la tempête qu'a soulevée la publication du recueil Les têtes brûlées par son ancienne collègue Catherine Dorion.

On se sent toujours un peu coupable qu'une personne qu'on aime était dans une telle détresse et qu'on ne l'a pas vu avant , lance-t-elle.

L'ex-députée de Taschereau raconte dans son livre son sentiment de décalage dans la dynamique de l'Assemblée nationale. Une réalité difficile qui l'a usé dans les combats qu'elle souhaitait mener.

C’est l’histoire d’une femme qui a failli perdre sa flamme à force d’essayer d’allumer celle des autres, au cœur d’un ouragan , a écrit Christine Labrie sur ses réseaux sociaux.

On va là pour défendre des idées à l'Assemblée nationale, et quand on ne réussit pas à les faire percer ces idées-là, c'est toujours très confrontant.

Dans son recueil, Catherine Dorion n'a pas hésité de critiquer les médias. Un milieu avec lequel les élus doivent quotidiennement jongler. Les médias sont la cause de bien des tracas, un outil aussi à l'occasion , admet Christine Labrie. Elle confirme que les politiciens ne sont pas toujours satisfaits des couvertures médiatiques.

Ce qui est difficile c'est quand les gens pensent que nous on décide ce qui est écrit dans le journal. Ce qui n'est jamais le cas , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Dans son livre «Les têtes brûlées», Catherine Dorion revient sur les nombreux obstacles rencontrés durant son mandat de quatre ans comme députée. Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

Plusieurs pages du livre Les têtes brûlées sont consacrées à la relation tendue entre Catherine Dorion et le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Selon Christine Labrie, les critiques de l'ex-députée sont plutôt constructives , alors que le parti politique traverse une période de réflexion pour l'avenir .

Les commentaires de Catherine tombent à point pour qu'on intègre tout ça pour la suite des choses.

La principale leçon qu'elle retient de sa lecture c'est de ne jamais présumer que les gens sont assez forts pour faire face à l'adversité qu'ils traversent. De toujours prendre le temps de prendre soin d'eux parce que c'est vrai qu'ensemble on est plus fort .

Bien que les confidences de son ancienne collègue l'ont touchée, Christine Labrie souligne que le recueil n'a pas influencé sa perception de la politique. Je sais dans quel écosystème j'ai décidé de dépenser mon énergie pour les prochaines années , dit-elle.

Oui, je sais que c'est difficile. Ça va continuer de l'être. On va travailler ensemble pour changer le système , ajoute la députée de Sherbrooke.

