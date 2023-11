Course à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario : les candidats et le fait français

À une semaine du vote qui déterminera la nouvelle chefferie du Parti libéral de l’Ontario, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé cette fin de semaine les priorités et prises de position des candidats quant au fait français dans la province. Les candidats se sont positionnés sur des questions telles que l’éducation, la santé et l’employabilité.

Questionnés sur leur grande priorité pour la francophonie ontarienne , les quatre candidats ont principalement abordé les thèmes de l’éducation et de la santé.

Il manque beaucoup de professionnels de la santé étant capables d’offrir des services de santé en français dans plusieurs régions de l’Ontario , soulève le candidat, député libéral provincial de Kingston et les Îles, Ted Hsu. L’accès à un médecin de famille francophone [...] est un atout majeur pour l’amélioration de la détection des problèmes d’apprentissage à l’école , estime-t-il.

Le candidat, député libéral provincial de Kingston et les Îles, Ted Hsu

Pour sa part, le candidat Yasir Naqvi, député fédéral d'Ottawa-Centre, reconnaît dans sa réponse qu’il n’est pas francophone , mais assure qu'il veut s’engager auprès de la communauté .

Ce dernier veut recruter davantage de professionnels de la santé pour améliorer les soins de santé publique et améliorer le système d’éducation publique de la province.

Ma priorité absolue pour la communauté francophone de l'Ontario est la même que ma priorité absolue pour tous les Ontariens : vaincre Doug Ford et restaurer la promesse de l'Ontario , écrit le candidat en réponse à l’ AFO .

Le candidat Yasir Naqvi, député fédéral d'Ottawa-Centre

De son côté, la candidate Bonnie Crombie, actuellement mairesse de Mississauga, a pour priorité le développement de l’éducation et de l’éducation postsecondaire en français. Elle souhaite entre autres remédier [à] la pénurie d'enseignants francophones et de la langue française et élargir les services sociaux en français .

Nous devons renforcer l’éducation franco-ontarienne à travers l’Ontario , écrit quant à lui le candidat Nathaniel Erskine-Smith, député libéral de Beaches-East York. Ce dernier souhaite former et embaucher davantage d’enseignants et travailleurs scolaires francophones et valoriser le travail des éducateurs franco-ontariens.

Le candidat Nathaniel Erskine-Smith, député libéral de Beaches-East York

Les quatre candidats s’engagent à participer à un débat des chefs en français lors de la prochaine campagne électorale. Ils comptent également redonner l’indépendance complète au Commissariat aux services en français , comme demandé par l’ AFO .

L’Ontario, province bilingue?

L’ AFO demande aux candidats s’ils sont favorables à ce que l’Ontario devienne une province bilingue.

Le candidat Yasir Naqvi n’y va pas par quatre chemins. Oui , répond-il à la question. Il s'agit d'un objectif ambitieux , reconnaît néanmoins ce dernier qui croit que les mécanismes pour y parvenir de manière substantielle nécessiteront une consultation importante .

Je voudrais travailler sur la pratique avant de poser la question idéologique , répond quant à lui Ted Hsu.

La candidate et mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie

Je crois que nous devons respecter la Loi sur les langues officielles et d'autres lois pertinentes , offre pour sa part Bonnie Crombie en guise de réponse. Les francophones sont essentiels à nos communautés et à notre société, et leurs contributions sont monumentales. Nous devons reconnaître qu'il faut faire davantage pour continuer à soutenir les communautés francophones.

Nathaniel Erskine-Smith se dit de son côté en faveur d’un Ontario où tous les francophones ont accès aux services culturels et gouvernementaux dans les deux langues officielles .

Ce dernier s’engage à travailler avec des partenaires afin de fournir des services tant en anglais qu’en français aux Ontariens. Il compte également examiner comment nous pouvons aider les villes de l'Ontario à se déclarer bilingues, en leur accordant des fonds supplémentaires .

Les membres du Parti libéral de l’Ontario doivent voter le 25 et 26 novembre. Après le dépouillement des bulletins de vote, l’annonce de la nouvelle chefferie aura lieu le 2 décembre.