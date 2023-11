Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait promis que trois centres d’accueil pour personnes sans-abri seraient ouverts plus tôt cette année, mais force est de constater que ce ne sera pas le cas.

L’an passé, à Moncton, un refuge d’urgence financé par la province n’avait ouvert qu’à six jours de Noël.

La ministre du Développement social, Jill Green — qui n’était pas disponible vendredi pour une entrevue — avait déclaré en septembre que de nouveaux centres d’accueil seraient ouverts en octobre à Moncton, Saint-Jean et Fredericton.

La province a indiqué vendredi que les centres d’accueil de Moncton et Fredericton allaient finalement ouvrir le 1er décembre. Ils seront pleinement opérationnels dès le premier jour, a indiqué une porte-parole, Rebecca Howland.

Publicité

Le gouvernement n’a pas donné de date d’ouverture de celui de Saint-Jean.

Plus que des simples refuges d’urgence

Ces centres d’accueil vont permettre aux individus sans-abris de se protéger du froid et d’avoir accès à des douches et une buanderie. Ils pourront aussi recevoir de l’accompagnement sur les lieux pour accéder à des services sociaux comme de l’aide au logement, des soins de santé mentale et des traitements pour des addictions.

Il y a un grand besoin d’un tel centre à Fredericton, a indiqué dans une entrevue Warren Maddox, le directeur général de Fredericton Homeless Shelters nc., un organisme de bienfaisance qui gère trois refuges hébergeant plus de 300 personnes par an.

Ouvrir en mode plein écran Warren Maddox, le directeur général de Fredericton Homeless Shelters, en entrevue vendredi. Photo : CBC / Ed Hunter

Il y a plus de personnes qui dorment dans la rue qu’avant, a-t-il déclaré.

M. Maddox estime qu’il y en a une centaine actuellement dans la capitale du Nouveau-Brunswick, mais que les refuges d’urgence sont en mesure de tous les accueillir. L’hiver dernier, sept lits sur 10 étaient occupés, en moyenne, dans les refuges de nuit.

Une hausse du nombre de personnes sans domicile fixe n’est pas impossible et la situation devra être réévaluée en janvier, ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau centre d'accueil pour personnes sans-abri Ironwood Resources, à Fredericton, sera situé dans le Centre de santé Victoria. (Photo d'archives) Photo : CBC / Shane Fowler

Warren Maddox a participé aux consultations avec le ministère du Développement social, qui ont mené à la mise sur pied de ces trois centres.

Publicité

Il explique que ce qui est différent avec ce projet, c’est qu’au lieu d’être un simple refuge d’urgence pour la nuit, c’est un lieu qui met en commun les expertises de professionnels de plusieurs horizons, et se focalise sur les besoins individuels de chaque client.

De notre point de vue, il est rafraîchissant de voir le Développement social augmenter ses efforts, sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses, des projets pilotes, se fier sur les expertises à leur disposition, écouter ce que nous avons à dire et ce dont nous avons besoin , a mentionné Warren Maddox.

Le centre d’accueil de Fredericton s’appellera Ironwood Resources et sera situé au Centre de santé Victoria, au 65 de la rue Brunswick. Il sera ouvert 24 heures par jour, sept jours par semaine.