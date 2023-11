Feux de forêt : l’évacuation des communautés sous la loupe de chercheurs

Alors que le Canada a affronté cette année sa pire saison de feux de forêt, la question se pose plus que jamais : comment faciliter le processus d’évacuation des résidents, si leur ville est menacée? Des chercheurs de l’Université de l’Alberta s’interrogent.

Embouteillages à la sortie des villes, précipitations aux stations d’essence, recherche d’une communauté d’accueil : devoir quitter en catastrophe une ville menacée par des feux de forêt peut susciter bien du chaos et de la confusion.

En étudiant cinq communautés de l’Ouest canadien - trois en Colombie-Britannique (Quesnel, Salmon Arm et Nelson) et deux en Alberta (Whitecourt et Canmore) - un trio de chercheurs de l’Université de l’Alberta tente de comprendre ces dynamiques d’évacuations afin de les fluidifier.

Trois aspects sont pris en compte dans leurs modèles de simulation : le comportement humain, l’exposition aux feux de chacune des communautés et le trafic routier.

Vais-je évacuer ou vais-je rester?

Stephen Wong, professeur adjoint en génie civil et environnemental à l’Université de l’Alberta, se concentre sur le premier aspect. Il étudie pour cela les décisions prises par les évacués, à l’aide de questionnaires distribués dans les cinq communautés.

Par exemple, vais-je évacuer ou vais-je rester? Mais après, ça amène à toute une série de décisions clés qui prennent en compte le système de transport , explique le chercheur. Cela inclut le mode de transport utilisé, l’heure de départ, le lieu d’évacuation, les communautés d’accueil qui pourraient être impliquées , cite-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les feux ont entraîné de nombreuses évacuations en Alberta, l'été 2023. Photo : Kyle Callioux

Les informations collectées lui permettent de définir les besoins des populations, en termes de ressources, de moyens de communication et de transport, pour l’évacuation.

Goulot d'étranglement dans la précipitation

Les données collectées aideront également les chercheurs à construire des modèles d’évacuation pour que les résidents sachent comment ils peuvent évacuer, par quelles voies et infrastructures.

Charlie Kesslar se souvient parfaitement de son évacuation de la ville de Drayton Valley, au sud-ouest d'Edmonton, le 4 mai dernier. Sa femme et lui font partie des dizaines de milliers de Canadiens ayant été forcés d’évacuer leur domicile dans ces conditions cette année.

Ne pas savoir ce qu’il va arriver, c’était épeurant , confirme-t-il, en expliquant que le trajet pour sortir de la ville et se réfugier dans un hameau des environs lui a pris près de 4 heures au lieu de 25 minutes environ, à l'accoutumée.

Vous pouvez imaginer un scénario où vous avez un feu qui avance vers une ville, qui bloque l’une des routes de sorties, et ça crée un goulot d'étranglement , prend pour exemple Jen Beverly, professeure agrégée de l’Université de l’Alberta qui étudie les feux de végétation et l'une des participantes au projet.

Le plus gros changement qu’on espère apporter, c’est ces plans d’évacuations. Beaucoup de communautés, à cause de leur taille ou de leur manque de temps, n’ont pas de plans d'évacuations spécifiquement pour les feux.

Tout le Canada touché

Selon elle, il est crucial de se préparer à ces éventualités dans toutes les communautés, même celles qui n’ont pas historiquement été menacées par des feux de forêt. N’importe quelle région du pays peut être sujette aux sécheresses prolongées, et lorsque cela arrive, toute forme de combustible peut brûler, souligne la chercheuse.

Ce qu’on a appris de la saison passée, c’est que les feux peuvent arriver n’importe où.

Les chercheurs s’attendent à terminer ce projet de recherche d’ici le début de l’année 2025.

Avec les informations de Julia Wong