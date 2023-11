Début lundi de la construction de 24 logements pour Autochtones à Roberval

La construction de 24 logements pour Autochtones commencera dès lundi à Roberval. Le projet chapeauté par la Corporation de développement des Premiers Peuples (CDPP) et les centres Mamik de la région est en branle depuis 2018.

Comme l'explique la vice-présidente de la CDPP et directrice générale des centres Mamik, Mélanie Boivin, les logements Mishtik viendront répondre aux besoins des familles nombreuses à Roberval.

Ça s'adresse à tous les Autochtones, il n'y a pas de nation qui est visée particulièrement, a-t-elle assuré. Toutefois, on est allé avec les spécificités des besoins dans notre milieu et pour répondre aux besoins des familles nombreuses, il était nécessaire d'avoir des logements plus grands que juste des 5 et demi. Alors, on est allé jusqu'à 6 et demi, 7 et demi pour répondre aux besoins des familles nombreuses.

Ouvrir en mode plein écran La vice-présidente de la CDPP et directrice générale des centres Mamik, Mélanie Boivin, explique que les logements Mishtik viendront répondre aux besoins des familles nombreuses à Roberval, notamment atikamekw. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Centre Mamik Lac-Saint-Jean

De nombreux Atikamekws de la communauté d’Opitciwan, située en Haute-Mauricie, vivent à Roberval puisque c’est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui les fournit en services sociaux.

C’est en 2020 qu’on a approché le Conseil de la Nation Atikamekw pour développer cette corporation-là de manière à ce que les communautés soient aussi partie intégrante de la corporation, puis répondre aussi aux besoins en matière de logement des Autochtones de leur nation sur notre territoire , a ajouté Mélanie Boivin.

Plusieurs millions de dollars

Le projet représente un investissement de plusieurs millions de dollars, dont une partie est financée par le gouvernement du Québec. 4,6 millions qui s’ajoutaient parce qu’on avait des manques à gagner, puis, à ce moment-là, le projet était compromis parce qu’on manquait de financement , a indiqué la directrice des centres Mamik.

Il aura fallu cinq ans avant le début des travaux en raison des démarches administratives. C’est des démarches qui ont été extrêmement longues parce qu’on a déposé ce projet-là à la Société d’habitation du Québec. Malgré la crise du logement, malgré tous les grands besoins qui ont été démontrés, ce projet-là n’est pas allé plus vite.

Selon Mélanie Boivin, les logements devraient être terminés en 2025.