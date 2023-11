Pierre Poilievre et les conservateurs ciblent les circonscriptions du Nord de l’Ontario

Le Parti conservateur de Pierre Poilievre ne détient que 2 des 10 circonscriptions du Nord de l'Ontario. Or, la formation politique semble vouloir faire des gains dans la région.

Les députés et candidats du parti ciblent de plus en plus la région, et les sondages semblent y présager des percées. En fait, selon l'analyste Eric Grenier, presque tous les sièges seraient à la portée des conservateurs.

Le Nord de l'Ontario ne possède peut-être que 10 des 338 sièges de la Chambre des communes à l'heure actuelle, mais les compétitions de circonscription y sont souvent parmi les plus serrées au pays et se transforment parfois en courses à trois.

Or, un redécoupage de la carte électorale, confirmé en juillet 2023, réduira le nombre de sièges dans la région à neuf.

Les conservateurs passent à l'offensive

À la Chambre des communes, le chef conservateur a récemment attaqué les députés libéraux nord-ontariens, leur reprochant de soutenir l'exemption de la tarification sur le carbone seulement pour les foyers chauffés au mazout.

Les députés libéraux de Sudbury, Thunder Bay, North Bay et Sault-Sainte-Marie ont des électeurs affamés qui s’inquiètent aussi de perdre le chauffage , a-t-il lancé, alors qu'il demandait une exonération de la taxe sur le carbone pour tous les chauffages résidentiels.

Le Parti conservateur a également diffusé des publicités visant à renverser les sièges dans la région.

Pierre Poilièvre s'est rendu dans le Nord au cours de l'été pour une semaine de tournée dans la région. L'ancien chef, Andrew Scheer, a aussi récemment visité des circonscriptions libérales de la région.

De son côté, Cassidy Villeneuve vient de lancer sa campagne à l'investiture pour représenter le Parti conservateur dans la circonscription de Nipissing-Timiskaming, une circonscription détenue depuis 2015 par les libéraux.

Beaucoup de bleu?

Ce n'est pas une coïncidence si les conservateurs cherchent à gagner des sièges dans le Nord de l'Ontario. Ce n'est pas un hasard , lance l'analyste de sondages Eric Grenier. Ils voient qu'il y a beaucoup de circonscriptions où ils ont été très proches [de gagner] la dernière fois et ils ont de bonnes raisons de croire que le message qu'ils apportent va plaire à ces électeurs.

Il n'exclut pas des victoires, même dans des régions comme Sudbury, qui n'ont jamais été remportées par les conservateurs auparavant.

C'est possible que tout le Nord sauf Timmins-Baie James soit bleu dans les prochaines élections.

Chaque circonscription compte pour atteindre une majorité, rappelle l'analyste, soulignant que des thèmes comme la taxe carbone résonnent particulièrement dans les régions rurales.

Dans le Nord, c'est très difficile de ne pas prendre votre propre voiture, donc la taxe carbone, le prix de l'essence, c'est un enjeu beaucoup plus important.

Redécoupage

Le Nord de l’Ontario perdra une circonscription aux prochaines élections en raison du redécoupage de la carte électorale. En ce moment, 6 des 10 circonscriptions existantes sont détenues par les libéraux.

Tanya Vrebosch de North Bay, ancienne candidate du Parti libéral provincial, réfléchit à se présenter pour le Parti libéral du Canada. Elle admet que ce dernier est en mauvaise posture. Les gens sont fâchés contre le gouvernement et cherchent une alternative , dit-elle. Elle souhaite toutefois que les électeurs s'informent rigoureusement sur les programmes des partis.

Selon David Tabachnick, professeur de science politique à l'Université Nipissing, les dés ne sont toujours pas jetés. Les campagnes électorales peuvent toujours changer l'attitude des citoyens , rappelle-t-il.

Avec les informations de Marina von Stackelberg de CBC et de Bienvenu Senga