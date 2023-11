Les abus sexuels perpétrés par des femmes sont moins pris au sérieux, selon des expertes

Deux expertes qui étudient les délinquantes sexuelles affirment que des comportements à problème sont souvent moins détectés à cause des stéréotypes fondés sur le genre. Dans ces cas, les victimes de ces abus sont moins prises au sérieux.

Plus tôt en novembre, la police de Winnipeg a annoncé que Madison Biluk, qui a été entraîneuse en Alberta et au Manitoba, a été accusée de 15 chefs d'accusation liés à l’exploitation sexuelle d’une joueuse qui était adolescente au moment des faits allégués.

Les faits seraient survenus entre 2019 et 2021 entre Madison Biluk et une joueuse de hockey du Manitoba qui était adolescente à l’époque.

Jusqu’ici, aucune de ces accusations n’a été prouvée devant un tribunal.

Bien que ces cas soient rares, les abus sexuels perpétrés par des femmes arrivent plus souvent qu’on le pense, selon la professeure en psychologie au Collège John Jay à New York Elizabeth Jeglic

Des données récoltées à travers l’Amérique du Nord démontrent que seuls 2 % des délinquants sexuels qui sont condamnés sont des femmes.

Elizabeth Jeglic indique cependant qu’en parlant aux victimes, entre 12 % à 14 % d’entre elles rapportent qu’elles ont été victimes d’abus sexuels perpétrés par des femmes.

Je pense que nous avons tendance à penser que les auteurs de ces crimes sont des hommes et c’est vrai dans la plupart des cas, mais il y aussi le stéréotype que les femmes sont maternelles et attentionnées , affirme-t-elle. C’est pourquoi on ignore souvent les comportements qui sont indicatifs d’abus sexuels quand ils sont commis par des femmes.

La professeure en psychologie criminelle à l’Université de Montréal Franca Cortoni mène des recherches sur les délinquants sexuels et les abus sexuels depuis plus de 35 ans.

Ses recherches indiquent que dans 12 % des cas, les victimes d’abus sexuels affirment que la personne qui les a agressées était une femme. De ces victimes, seuls 4 % d’entre elles étaient elles-mêmes des femmes ou des filles.

Il y a tellement peu de cas dans ce genre qu’il est difficile de comprendre ce qui les motive, affirme Franca Cortoni.

Il n’y a pas de doutes que dans la majorité des cas d’abus sexuels, les auteurs sont des hommes , indique-t-elle. Mais, en prétendant que les femmes ne peuvent pas perpétrer des abus sexuels, on laisse sous-entendre que les victimes de ces femmes sont des citoyennes de seconde zone.

C’est naturel d’examiner le comportement des hommes de plus près, car les délinquants sexuels sont majoritairement des hommes, mais le comportement de tous ceux qui travaillent avec des enfants doit être examiné de près, quel que soit leur genre , ajoute-t-elle.

Bev Moore-Davis est une survivante d’abus sexuel et milite en faveur des victimes.

Elle affirme qu’il faut qu’il y ait des politiques claires en place qui indiquent ce qui est approprié ou inapproprié pour ceux qui travaillent auprès des enfants.

Il faut faire des vérifications que ce soit pour les hommes ou les femmes , ajoute Bev Moore-Davis.

Avec les informations de Sarah Petz