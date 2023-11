Suzie LeBlanc et Jérôme Blais se penchent sur l’exil acadien avec le projet Mouvance

L'album et les six courts-métrages du projet artistique Mouvance seront lancé à Moncton, en marge du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), mercredi. Projet à multiples facettes, Mouvance explore les thématiques de l’exil et du déracinement.

À la base de tout, un spectacle basé sur le poème du même nom de l’artiste Gérald Leblanc, créé en 2019 par la soprano Suzie LeBlanc et le compositeur Jérôme Blais.

J’avais chanté la pièce Mouvance que le compositeur Jérôme Blais avait écrite. Il avait déjà composé une œuvre sur le poème éponyme de Gérald Leblanc. J’avais été engagé pour la chanter dans un festival de musique contemporaine et à la suite du spectacle j’ai rencontré le compositeur et on s’est mis à parler de nos exils et de nos déracinements personnels , raconte Suzie LeBlanc.

On s’est regardé et on s’est dit, il faudrait faire un spectacle là-dessus à partir de cette pièce et du poème de Gérald Leblanc.

Le duo s’est embarqué dans ce projet qui est devenu un spectacle multimédia, présenté à Halifax et Montréal en 2020. Ils décident alors d’en faire un album et enregistrent le tout en 2021.

Ouvrir en mode plein écran La couverture de l'album Mouvance. Photo : Centrediscs

L’album Mouvance réunit des textes de dix écrivains acadiens, soit Sarah Marylou Brideau, Herménégilde Chiasson, France Daigle, Léonard Forest, Céleste Godin, Georgette LeBlanc, Gabriel Robichaud, Serge Patrice Thibodeau, Roméo Savoie et Gérald Leblanc.

Un bel éventail de texte acadien sur la musique de Jérôme , commente Suzie LeBlanc. On a trouvé que dans toutes sortes de poèmes de ces auteurs-là, même s’ils parlaient de jardinage ou de n’importe quel sujet, il y avait toujours des mots qui revenaient comme ''mouvance'', ''déracinement'', ''déplacement''. On s’est dit, c’est intéressant que ces mots-là qui parlent d’une mouvance se retrouvent souvent dans les mots que les écrivains acadiens utilisent dans leur texte. C’est comme si c’était dans notre ADN.

Le reflet d’un exil personnel

Si les réflexions entourant le mouvement ont intéressé Suzie LeBlanc et Jérôme Blais, c’est parce qu’ils disent l’avoir également vécue.

On avait chacun vécu des déracinements même si ça a été des choix dans notre cas , explique la soprano. Il y a beaucoup de déplacement, de changements de culture.

Originaire d'Edmundston, Suzie LeBlanc a notamment vécu à Montréal et en Europe pendant sa carrière internationale florissante. Elle réside maintenant à Vancouver. Ça n’a pas été difficile pour moi de me faire des chez-moi un peu partout dans le monde , confie-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La soprano Suzie LeBlanc est directrice générale et artistique de Early Music Vancouver depuis janvier 2021. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie Suzie LeBlanc

À l’origine de quatre albums de musique traditionnelle acadienne avec des instruments baroques, Suzie LeBlanc a toujours gardé l’Acadie près de son cœur dans ses multiples déplacements.

Ça faisait partie de mon parcours, c’était important pour moi de faire des recherches dans cette musique traditionnelle puis de la chanter même si j’étais exil en Europe, par exemple , partage-t-elle.

Un projet à plusieurs vies

Après l’album Mouvance, le projet artistique de Suzie LeBlanc et Jérôme Blais s’est tourné vers un nouveau médium : le cinéma. C’est un projet qui grandissait , dit Suzie LeBlanc.

En s’associant avec la productrice Renée Blanchar de Ça tourne Productions, Suzie LeBlanc et Jérôme Blais ont décidé de donner carte blanche à six réalisateurs ayant comme mission d’utiliser la musique de Mouvance pour créer des courts-métrages.

Les artistes Denise Bouchard, Katrine Noël, Julien Cadieux, Jérôme Luc Paulin, Stéphane Lévesque et Kevin McIntyre ont ainsi réalisé six œuvres propres.

On est vraiment très très content du résultat. Les films sont très différents l’un de l’autre, ils sont magnifiques et nous amènent tellement plus loin que ce que moi et Jérôme avons aurait pu imaginer , s’enthousiasme Suzie LeBlanc.

Ouvrir en mode plein écran Le compositeur Jérôme Blais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Caroline Levesque

Le lancement de l’album Mouvance et des six œuvres cinématographiques a lieu à guichet fermé le 22 novembre à 19 h à la salle Bernard Leblanc du Centre Culturel Aberdeen de Moncton.

En plus de la projection des films, Suzie LeBlanc prendra le micro pour une performance en direct de morceaux de l’album. La musique de Jérôme est sublime. C’est une musique qui est vraiment ouverte à faire passer le texte , dit-elle.

Un hommage au peintre Roméo Savoie, décédé récemment, va aussi avoir lieu lors de la soirée. La pièce de son poème Des mots sur ta bouche sera interprétée.

Avec les informations de l'émission Michel le samedi