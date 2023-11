Grève évitée dans 17 épiceries No Frills de l’Ontario

Le syndicat Unifor et l’entreprise No Frills, une chaîne d’épicerie appartenant à Loblaw, ont conclu une entente de principe, évitant pour le moment une grève de plus de 1200 travailleurs dans 17 épiceries en Ontario

Les employés syndiqués devaient débrayer dès lundi si un accord n'était pas conclu.

Notre comité de négociation était déterminé à bâtir sur ce qui a été réalisé par les employés de Métro cet été , a déclaré par voie de communiqué Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Les employés de 27 épiceries Metro du Grand Toronto ont également fait grève pendant plus d’un mois cet été. Une entente de principe avait été signée le 19 juillet, mais l’arrêt de travail a commencé 10 jours plus tard, lorsque cette entente a été rejetée par les membres.

Le scrutin de ratification pour les employés de No Frills aura lieu de lundi à dimanche. Les détails de l’entente de principe ne seront pas rendus publics d’ici là.

Dans ses négociations avec No Frills, le syndicat Unifor faisait valoir que Loblaw faisait d’énormes profits . Le syndicat réclamait de meilleurs salaires pour ses membres.

En plus des augmentations salariales, Unifor réclame une hausse du nombre de travailleurs à temps plein, accusant Loblaw de recourir abusivement aux postes à temps partiel.

La chaîne No Frills compte plus de 250 succursales au Canada.