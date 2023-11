Maritime Fuels dépose le bilan, des clients laissés sans solution à l’approche de l’hiver

Service Nouvelle-Écosse appelle les résidents qui utilisaient jusqu’à maintenant les services de Maritime Fuels à annuler leurs paiements. L’entreprise de combustible pour le chauffage domestique a déclaré faillite cette semaine.

PwC Canada a été nommé syndic autorisé en insolvabilité jeudi, il aura pour but de gérer les créanciers de l’entreprise, écrit la province dans un communiqué publié vendredi.

Service Nouvelle-Écosse alerte les clients de l’entreprise et leur suggère de faire les démarches nécessaires pour annuler leurs paiements le plus tôt possible et arrêter les prépaiements. Les clients sont encouragés à contacter PwC s’ils n’ont pas reçu leur combustible.

Ils sont ainsi assurés d'avoir des nouvelles du syndic au fur et à mesure que des dispositions sont prises pour rembourser les dettes de l'entreprise , écrit la province.

Une cliente dans une situation financière difficile

À l’approche de l’hiver, cette nouvelle inquiète certains clients de l’entreprise.

La première chose que j’ai faite quand j’ai entendu la nouvelle a été de couper le chauffage , explique Lisa Hopkins, qui est devenue cliente de Maritime Fuels il y a 18 mois parce que c’était la solution la moins coûteuse pour chauffer sa maison de Truro.

Elle a appris que la société faisait faillite par les réseaux sociaux. Quand j’essaie de les appeler, ça raccroche immédiatement et je n'ai aucune nouvelle de leur part , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une cliente de Maritime Fuels croit que l'entreprise lui doit près de 1500 dollars. (Photo d'archives) Photo : CBC / Craig Paisley

Elle a pu annuler son paiement du mois de novembre via sa banque et a contacté le syndic, car elle croit que Maritime Fuels lui doit au moins 1500 $.

Lisa Hopkins explique qu’elle avait souscrit à un plan de paiement mensuel afin de bénéficier d’une réduction sur sa facture. Ce plan lui permettait de répartir le coût du mazout sur l’année.

En ne redistribuant pas les fonds aux clients, j'ai l'impression qu'ils me volent , explique-t-elle.

Combien de clients concernés?

Dans ce contexte financier difficile, elle raconte qu’elle ne va pas être en mesure de souscrire chez un autre fournisseur cet hiver. Elle compte acheter du fioul au compte-goutte dans une station-service pour maintenir son réservoir à niveau.

Je vais devoir en prendre un peu à chaque jour de paie parce que je ne peux pas me faire livrer , dit-elle. Je ne peux pas me le permettre en ce moment .

Maritime Fuels n’a pas répondu aux demandes d’entrevues. Service Nouvelle-Écosse dit ne pas savoir combien de clients sont concernés par la faillite de l'entreprise.