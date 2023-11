Un homme arrêté, accusé de plusieurs voies de fait « motivées par la haine »

Un homme de Toronto a été arrêté et accusé de plusieurs « voies de fait motivées par la haine ». Il aurait attaqué des gens près d'une mosquée, entre autres.

Il aurait également commis des crimes à deux reprises mercredi.

Samedi, vers 6 h 40, la police a été appelée au Centre islamique de Toronto, près de l'intersection des rues Yonge et Davenport. Dans un communiqué publié samedi, les policiers indiquent qu'un homme aurait confronté plusieurs personnes, leur aurait lancé une pierre et proféré des insultes, puis les aurait attaquées avec une chaîne de vélo. Une personne a été légèrement blessée, lit-on dans le communiqué.

Plus tôt cette semaine, le même homme aurait été impliqué dans d'autres situations de voies de fait.

Dans le même communiqué, les policiers indiquent que tôt mercredi matin, un chauffeur de taxi a abordé un homme près des rues Front et Yonge pour lui demander s'il avait besoin de ses services. L'homme lui aurait demandé s'il était musulman, puis l'aurait aspergé au visage avec une substance inconnue, selon la police.

Plus tard dans la même journée et toujours selon le même communiqué, une femme portant un hijab près des boulevards Fort York et Spadina aurait été abordée par un homme qui lui aurait fait des remarques dérogatoires, puis l'aurait aspergée au visage avec une substance inconnue. La femme a été transportée à l'hôpital et traitée pour des blessures mineures, y ajoute-t-on.

Chandler Marshall, 28 ans, de Toronto, a été arrêté et fait face à : quatre chefs d'accusation d'agression armée;

deux chefs d'accusation de voies de fait;

deux chefs d'accusation de port d'arme dissimulée;

deux chefs d'accusation de méfait;

deux chefs d'accusation d'avoir administré une substance délétère;

deux chefs d'accusation de possession d'une arme prohibée;

deux chefs d'accusation de port d’arme dans un dessein dangereux;

un chef d'accusation d'avoir proféré des menaces. Source : communiqué du Service de police de Toronto

Ça suffit , déclare une organisation musulmane nationale

Dans un communiqué publié samedi, le Centre islamique de Toronto a demandé la fin de l'intimidation et du harcèlement.

Notre priorité est d'assurer la sécurité continue des fidèles, mais nous devons voir un changement à long terme pour lutter contre toutes les formes de haine, y compris l'islamophobie , indique le communiqué.

Les personnes présentes à la mosquée au moment de l'attaque sont bouleversées, mais tout le monde va bien, a déclaré Uthman Quick, directeur de la communication pour le Conseil national des musulmans canadiens aux journalistes samedi soir.

Ce que nous voyons dans notre ville en ce moment est absolument inacceptable , a déclaré M. Quick. Que ce soit de l'antisémitisme, du racisme anti-palestinien, de l'islamophobie, ça suffit.