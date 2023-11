Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi dernier un financement de 15,5 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la construction de 490 logements dans la région de Moncton.

C’est un pas dans la bonne direction, selon un promoteur immobilier du Nouveau-Brunswick. Toutefois, le copropriétaire de Quest Properties, Thierry Comtois, ne croit pas que c’est suffisant, compte tenu de la forte demande.

La situation ici, je dirais que ça n’a pas ralenti du tout au niveau de la demande du logement locatif , a-t-il rappelé. Au contraire, elle est probablement plus forte que jamais.

Il note entre autres beaucoup d’intérêt pour le Nouveau-Brunswick de la part d’Ontariens.

Les constructeurs et promoteurs immobiliers de la province assurent faire tout en leur pouvoir pour bâtir aussi rapidement que possible le plus grand nombre d’habitations. Ils disent ne pas pouvoir accepter autant de projets qu’ils le voudraient, entre l’ampleur de la demande, le coût élevé des matériaux, la hausse des taux d'intérêt et la difficulté à trouver toute la main-d’oeuvre.

Les fonds fédéraux pour les logements seront sont versés directement à la Ville de Moncton pour des habitations à forte densité et des logements abordables, tant du secteur privé que du secteur à but non lucratif.

C'est clair que ce genre d'initiative, que ce soit du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, aide au développement. Par contre, est-ce que ça va accélérer les choses? Ça reste à voir , dit Thierry Comtois.

Des chicanes provinciales-fédérale se dessinent

Une mésentente entre Fredericton et Ottawa pourrait aussi ralentir l'arrivée de l'aide promise à l'industrie de la construction. Des premiers ministres provinciaux accusent le gouvernement fédéral de ne pas respecter leurs champs de compétences lorsqu'il conclut des ententes avec des municipalités.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, évoque même la possibilité de bloquer ces ententes bilatérales pour la construction de logement.

En entrevue, le député progressiste-conservateur de Moncton-Est, Daniel Allain, ne s’avance pas. On n'a pas eu la discussion au caucus, donc le blocage, ce n'est pas un enjeu pour moi , a-t-il dit.

Si que le fédéral a des fonds à donner, à transférer aux municipalités si c'est à cause d’une urgence, il faut le faire. Mais à long terme, il faut quand même coordonner, parce c'est une juridiction provinciale , a-t-il expliqué.

Daniel Allain s’est dit heureux d’avoir vu cette semaine de la part d’Ottawa des investissements significatifs pour du logement dans sa circonscription.

