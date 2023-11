Le Phoenix joue pour vaincre le cancer

Chaque année, le Phoenix de Sherbrooke dispute une partie sous le thème « le hockey pour vaincre le cancer ». Samedi, l'événement prenait tout son sens, après le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay.

L'équipe a rendu hommage au Palais des sports à l'artiste décédé des suites d'un cancer de la prostate. Les étoiles filantes qui a résonné dans le centre sportif de Sherbrooke, en ouverture de la partie contre les Remparts de Québec.

À l'occasion, les joueurs du Phoenix se sont vêtus d'un chandail mauve pour sensibiliser la population à la recherche sur la maladie.

Des survivants du cancer et des jeunes patients en pédo-oncologie ont foulé la glace du Palais des sports Léopold-Drolet avant la mise au jeu. Une vidéo de jeunes survivants a aussi été projetée avant que les joueurs s'affrontent.

On a une équipe ici à Sherbrooke incroyable au niveau de la recherche et au niveau des soins. On veut préserver cette expertise-là, et donc de savoir qu'on est supporté ce soir par le Phoenix et les gens qui sont présents pendant le match c'est un grand honneur , souligne le président de la Fondation du CHUS, Martin Clermont.

Pour nous, en tant qu'organisation, c'est essentiel de s'impliquer dans la communauté et de soutenir les gens qui font face à un défi comme celui de la maladie du cancer , ajoute le directeur des opérations du Phoenix, Sylvain Poissant.

Ayant été moi-même touché par la situation, je comprends très bien de l'importance que fait la Fondation du CHUS aujourd'hui.

Plusieurs proches des joueurs du Phoenix ont d'ailleurs été touchés par la maladie du cancer, raconte le gardien de but de l'équipe, Samuel St-Hilaire. C'est un match super important pour moi et pour les gars. On va tout faire pour aller chercher la victoire et donner le meilleur de nous autres pour les proches qui sont atteints de cette maladie , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Samuel St-Hilaire, gardien de but du Phoenix de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Congé d'hôpital pour Frantisek Dej

Le joueur slovaque du Phoenix de Sherbrooke, Frantisek Dej, a reçu son congé de l'hôpital. Il s'était effondré vendredi contre les Remparts à Québec, ces derniers qui ont perdu 2 à 1 contre le Phoenix.

Dej est sur le protocole des commotions cérébrales et sera donc absent du jeu pour les prochaines semaines.

Avec les informations de Jean Arel